Стабильность в регионе Ближнего Востока имеет ключевое значение для глобальной безопасности, заявила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Она отметила, что Латвия внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке и находится в постоянном контакте с посольствами Латвии, странами Европейского союза (ЕС) и другими государствами.

Сегодня утром у Браже состоялись телефонные разговоры с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром и министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.

"Латвия призывает все стороны проявлять сдержанность, обеспечивать защиту гражданского населения и не допускать дальнейшей эскалации. Стабильность в регионе имеет ключевое значение для глобальной безопасности", — подчеркнула Браже.

Учитывая отмену авиарейсов, ранее запланированные визиты министра в Израиль и Иорданию перенесены.

Министерство иностранных дел (МИД) призывает всех граждан Латвии в регионе следовать указаниям властей стран пребывания и заботиться о своей безопасности.

В министерстве также заявили, что Иран на протяжении длительного времени отказывался конструктивно участвовать в диалоге с США и ЕС для достижения решения по иранской ядерной программе, программе баллистических ракет и поддержке террористических группировок в регионе.

Иран систематически и осознанно продолжает проводить агрессивную внешнюю политику, создавая угрозы безопасности региона и других стран.

Также Иран продолжает поддерживать агрессию России против Украины, отмечают в МИД.

В министерстве подчеркивают, что Иран является репрессивным режимом, подавляющим собственный народ.

Иран высказывал угрозы и в адрес государств — членов ЕС в связи с признанием Корпуса стражей исламской революции террористической организацией.

Латвия неоднократно выражала осуждение действий иранского режима, в том числе за отсутствие сотрудничества с международным сообществом и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам иранской ядерной программы.

Советник президента Латвии Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис сообщил агентству ЛЕТА, что Ринкевич и другие должностные лица, задействованные во внешней политике, внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке.

Он пояснил, что координированные удары США и Израиля по Ирану последовали за продолжительными усилиями США и ЕС добиться путем переговоров решения по иранской ядерной программе, программе баллистических ракет и поддержке террористических группировок в регионе.

Дрегерис также отметил, что Иран систематически и осознанно продолжал реализовывать свою агрессивную внешнюю политику, создавая угрозы безопасности региона и других стран. Иран также продолжает поддерживать агрессию России против Украины и подавлять собственный народ.

Представитель Ринкевича подчеркнул, что важно избежать более широкого регионального конфликта, поскольку стабильность на Ближнем Востоке имеет ключевое значение для глобальной безопасности.

Тем временем министр обороны Андрис Спрудс заявил агентству ЛЕТА, что удары США и Израиля направлены против репрессивного режима Ирана, который преступно соучаствует в осуществляемой Россией агрессии против Украины.

"Иранский режим продолжает дестабилизировать регион и угрожать международной безопасности", — подчеркнул Спрудс.

Он отметил, что латвийская сторона находится в постоянной связи с нашими военнослужащими в миссиях в Ливане, Ираке и Израиле. "Их безопасность — наш приоритет", — заявил Спрудс.

Он добавил, что продолжается тесная координация с союзниками.

В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня в социальных сетях указала, что в рамках ЕС на протяжении длительного времени предпринимались попытки добиться дипломатического решения и изменения агрессивных действий иранского режима, которые долгое время угрожали безопасности региона Ближнего Востока и Европы.

Она подчеркнула, что латвийские военнослужащие, находящиеся на Ближнем Востоке и выполняющие свои обязанности в международных миссиях, находятся в безопасности, а Национальные вооруженные силы поддерживают с ними регулярный контакт.

Силиня, как и Браже и представитель Ринкевича, подчеркнула, что важно избежать неконтролируемой эскалации конфликта, поскольку ситуация на Ближнем Востоке влияет на безопасность во всем мире.

Повышенной угрозы национальной безопасности Латвии в настоящее время не зафиксировано, сообщила премьер-министр.

Как сообщалось, Израиль и США в субботу наносят удары по Ирану, сообщили Министерство обороны Израиля и президент США Дональд Трамп.

"Государство Израиль начало превентивный удар по Ирану. Министр обороны Исраэль Кац объявил особое и немедленное чрезвычайное положение по всей стране", — говорится в заявлении Министерства обороны Израиля.

Трамп на платформе "Truth Social" сообщил, что армия США начала "широкомасштабные боевые операции в Иране", чтобы устранить "угрозы иранского режима".

Утром в Тегеране были слышны несколько взрывов.

Судя по всему, произошел ракетный удар, сообщает иранское информационное агентство Fars.

Взрывы в субботу были слышны в пяти городах Ирана, указывает Fars.

Также сообщалось, что в Иерусалиме и на севере Израиля в субботу были слышны взрывы, передают агентство AFP и катарский телеканал "Al Jazeera".

Как ранее сообщила израильская армия, зафиксирован запуск ракет из Ирана в направлении Израиля.