Третий сезон стал новым мировым хитом Netflix. Кроме того, по данным аналитического сервиса FlixPatrol, сериал уверенно занял первое место в ежедневных чартах сразу в 54 странах. В частности, Германия также вошла в число рынков, где проект быстро вышел в лидеры. Таким образом, динамика популярности показывает, что интерес к истории Питера Сазерленда только растет.

Важно отметить, что ранее первый сезон уже установил рекорд, собрав почти 100 млн просмотров за первые три месяца. Следовательно, новая волна интереса подтверждает, что сериал удерживает статус одного из сильнейших проектов в жанре агентских триллеров.

Почему сериал стал таким популярным

Сериал попал в актуальный тренд, который критики называют Dad TV. Например, в эту неформальную категорию входят «Reacher», «The Terminal List», «Jack Ryan» и другие проекты о сильных героях с четкими моральными принципами.

Кроме того, аудиторию привлекает сочетание:

-напряженного сюжета;

-харизматичных персонажей;

-хорошо выстроенной динамики.

Габриэль Бассо, исполняющий роль агента ФБР Питера Сазерленда, снова оказался в центре внимания. Зрители отмечают, что актер создает убедительный образ героя, который действует в условиях постоянного риска.

О чем рассказывает третий сезон

В новом сезоне Питер получает поручение разыскать финансового специалиста Джея Батру. Этот мужчина оказался втянут в опасную историю и бежал в Стамбул, прихватив чувствительные государственные данные.

Однако миссия усложняется: Питер обнаруживает следы масштабных нелегальных денежных потоков. Как результат, он становится целью профессионального киллера.

Помощь агенту оказывает журналистка Изабель. Она решительно включается в расследование и помогает раскрыть схему, угрожающую правительственным структурам.

«Ночной агент» на Netflix: будет ли четвертый сезон

Официального подтверждения пока нет, однако создатели уже работают над продолжением. В частности, шоураннер Шон Марфи сообщил, что первые сценарные наброски двух эпизодов переданы Netflix и студии Sony. Таким образом, платформа может быстро дать зеленый свет и запустить производство нового сезона.

Кроме того, Марфи намекнул на крупные изменения в будущей истории. Он не раскрыл детали, однако журналисты прогнозируют значительные повороты как в сюжете, так и в развитии персонажей.