Ирина Безрукова поделилась мнением о возможном визите Анджелины Джоли в Курскую область и Донбасс, отметив, что это могло бы стать важным шагом, если актриса захочет взглянуть на ситуацию с более широкой перспективы.

Актриса Ирина Безрукова высказалась о возможном визите Анджелины Джоли в Курскую область, выразив мнение, что если актриса действительно решит выйти за рамки американской повестки, это могло бы быть значимым. "Если её IQ позволяет шире взглянуть на ситуацию и отклеиться от повестки американской, то, конечно, стоит", — сказала Безрукова.

Важность внимания известных людей

По словам актрисы, важно не только внимание известных личностей к актуальным проблемам, но и реальная помощь, которую они могут оказать. "Мотивы при этом не столь важны, главное — то, что людям оказывается реальная помощь", — добавила она.

Безрукова подчеркнула, что, несмотря на возможные политические контексты, в этом вопросе важно, чтобы действия известных людей приносили практическую помощь тем, кто в ней нуждается.

