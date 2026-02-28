Baltijas balss logotype
Не игнорируйте кашель! 6 симптомов острого бронхита, которые важно знать

Люблю!
Дата публикации: 28.02.2026
Aussiedlerbote
Изображение к статье: Не игнорируйте кашель! 6 симптомов острого бронхита, которые важно знать

Во время простуды многие задаются вопросом, какие симптомы указывают на острый бронхит. Так как эта болезнь развивается именно на фоне гриппа. Также она вызывается и другими инфекционными заболеваниями, такими как корь или коклюш. Реже она имеет другие причины, например, раздражение от выхлопных газов или пыли, делится издание t‑online.

При остром воспалении слизистых оболочек в бронхах — части нижних дыхательных путей — обращает на себя внимание один признак: кашель. Существуют и другие симптомы, указывающие на острый бронхит.

Какие симптомы указывают на острый бронхит: кашель

Кашель при остром бронхите возникает, когда патогенные микроорганизмы или вредные вещества попадают на слизистую оболочку бронхиальных труб. Организм реагирует воспалением, чтобы бороться с патогенами. Это заставляет слизистую оболочку работать интенсивнее и образовывать слизь.

Патогенные микроорганизмы и мертвые клетки, содержащиеся в этой слизи, выводятся из дыхательных путей при кашле. Поэтому кашель является естественным механизмом избавления от болезнетворных микроорганизмов.

Первым признаком острого бронхита является сухой, раздражающий кашель. Через несколько дней ситуация меняется, потому что дыхательные пути вырабатывают вязкую слизь, которую больной откашливает. Специалисты также называют кашель с мокротой продуктивным кашлем.

Вначале мокрота прозрачная или беловатого цвета. Цвет может меняться по мере развития. Если, помимо вирусной инфекции, дыхательные пути поражены бактериями, мокрота может иметь желтоватый или зеленый цвет.

Острый бронхит почти всегда сопровождает простуду. Поэтому у людей с этим заболеванием часто проявляются другие типичные симптомы.

Другие симптомы бронхита:

  • ринит;

  • лихорадка;

  • боль в горле;

  • хрипота;

  • головная боль;

  • боль в мышцах и конечностях.

Если пациенту приходится часто кашлять, это может временно вызвать боль за грудиной.

Какие симптомы указывают на острый бронхит: кровянистая мокрота

При тяжелом остром бронхите мокрота может быть слегка кровянистой. При этом больной может заметить небольшое количество крови в откашливаемой слизи.

Кровянистая мокрота может появиться, если пораженные слизистые оболочки бронхиальных труб имеют небольшие повреждения. Этот симптом обычно безвреден. Тем не менее, больным следует обратиться к врачу, чтобы подстраховаться.

#медицина #простуда #лечение #симптомы #кашель #здоровье
