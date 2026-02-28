Риши Сунак будет на безвозмездной основе консультировать Украину по вопросам экономики. В первом заседании международного консультативного совета участвовали представители Всемирного банка, Siemens и BlackRock.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначен советником правительства Украины по вопросам экономического восстановления. Это следует из документов, опубликованных в пятницу, 27 февраля, на сайте британского правительства, пишет DW.

Сунак на безвозмездной основе взял на себя роль советника в Международном консультативном совете по экономическому восстановлению Украины при президенте Владимире Зеленском. Совет выделит группу экспертов для консультирования Зеленского и его советника по экономическим вопросам - бывшего вице-премьера Канады Христи Фриланд.

Сунак: "Западу нужна сильная Украина"

Риши Сунак заявил, что ему была "оказана честь" поддерживать Украину в бытность премьером, и похвалил Зеленского за то, что украинский народ проявил "такую храбрость, такую силу, такую изобретательность в своем сопротивлении в этой войне".

"Западу нужна сильная Украина, а сильной Украине нужна сильная экономика, - добавил он. - Я уверен, что Украина - с ее человеческим капиталом, природными ресурсами и культурой инноваций - может стать одной из наиболее динамичных экономик Европы".

Сунак принял участие в первом заседании совета 26 февраля вместе с другими международными деятелями, в том числе президентом Всемирного банка Аджаем Бангой и президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. В заседании также участвовали представители компаний Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.

Энергетика и инвестиции

Владимир Зеленский в своем посте в соцсети X сообщил, что группа обсудила "укрепление энергетической устойчивости Украины" в преддверии следующей зимы, а также "более широкие возможности для инвестиций", в том числе в оборонную промышленность страны. Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины стали серьезной проблемой в последние месяцы - Киев обвиняет Москву в попытке "превратить холод в оружие" в стране, где температура регулярно опускается значительно ниже нуля, отмечает агентство dpa.

"Спасибо представителям за поддержку Украины на протяжении всех этих лет полномасштабной российской агрессии. Даже во время войны, после такой зимы, наша страна живет, - заявил Зеленский. - Мы открыты для партнерства, совместных проектов, инвестиций, которые поддержат наш народ и нашу безопасность".

Зеленский также поблагодарил Сунака за поддержку, отметив, что с таким друзьями Украина уверена в победе.

Новая функция Сунака

Роль советника Украины - последнее в череде назначений Сунака после ухода с поста премьера. Оставаясь членом парламента от округа Ричмонд и Нортэллертон на севере Англии, он консультирует Goldman Sachs, Microsoft и компанию в сфере искусственного интеллекта Anthropic.

Помимо этого, он является приглашенным научным сотрудником Института Гувера при Стэнфордском университете в Калифорнии, занимает неоплачиваемые должности на Bloomberg New Economy Forum и в Школе государственного управления Блаватника, ведет колонку в Sunday Times и вместе с супругой Акшатой Мурти руководит благотворительным фондом в области математического образования. Большую часть доходов от внепарламентской деятельности Сунак жертвует на благотворительность.

Риши Сунак занимал пост премьер-министра Великобритании c октября 2022-го по июль 2024 года. Он стал самым молодым премьером в современной истории Великобритании - на момент назначения ему было 42 года.