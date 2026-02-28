Baltijas balss logotype
Иран нанес ответные удары по Израилю и по объектам армии США в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте

В мире
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV

В Иерусалиме и на севере Израиля в субботу слышны взрывы, сообщает агентство AFP и катарский телеканал "Al Jazeera", пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Как ранее сообщила израильская армия, зафиксирован запуск ракет из Ирана в направлении Израиля.

Взрывы были слышны над Иерусалимом, сообщают журналисты AFP.

Иранский Корпус стражей исламской революции подтвердил, что после ударов США и Израиля по Ирану запустил ракеты и беспилотники в направлении Израиля.

"В ответ на агрессию враждебного и преступного противника против Исламской Республики Иран началась первая масштабная волна ракетных и беспилотных ударов, осуществляемых Исламской Республикой Иран в направлении оккупированных территорий", — говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

Взрывы сотрясли и север Израиля, где армия страны пытается перехватить ракеты, выпущенные Ираном, сообщает "Al Jazeera".

Ранее израильская армия заявила, что задействует системы противовоздушной обороны для перехвата иранских ракет.

Сообщений о разрушениях или жертвах пока нет.

Иран нанес удары по объектам армии США в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте

Иран нанес удары по объектам армии США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Бахрейне, Катаре и Кувейте в ответ на удары США и Израиля по Ирану, сообщила иранская армия, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Среди целей были авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ, а также база ВМС США в Бахрейне, сообщает иранское информационное агентство Fars.

В субботу Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне, сообщил Национальный коммуникационный центр Бахрейна.

Из района Джуфейр в Бахрейне, где расположена база ВМС США, поднимается дым, сообщает агентство Reuters.

Журналисты AFP сообщают, что мощные взрывы были слышны и в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В Абу-Даби (ОАЭ), где были перехвачены несколько иранских ракет, погиб по меньшей мере один человек, сообщает новостное агентство ОАЭ.

Как сообщалось, Израиль и США в субботу нанесли удары по Ирану. Взрывы произошли в Тегеране и других иранских городах.

Иран предупредил, что нанесет ответные удары.

Корпус стражей исламской революции сообщил, что в ответ на атаку Израиля и США направил в сторону Израиля беспилотники и ракеты.

#Иран #США #Израиль #нападение #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • АП
    Алексей Попович
    28-го февраля

    Вряд ли эти удары на что-то повлияют. Вот если бы потопили авианосец, это было бы неприятно.

    25
    5
  • С
    Сарказм
    28-го февраля

    Гыгыгы, счет как и в прошлый раз будет примерно 1000 к 1, с одной стороны утилизированная военная и политическая верхушка иранополотенцев+полное уничтожение аналговнетного ПВО и ВВС и отдельных отраслей промышленности, с другой - какой-то несчастный бедуин, пострадавший от обломков сбитой ракеты. Вопрос только в том, насколько в этот раз операция скоординорована с внутренними противниками режима, и насколько в этот раз они готовы развешать на столбах мулл и КСИРовцев, чья споосбность к скоординорованному сопротивлению вполне может быть подорвана комплексной атакой. Без этого режим понесет тяжелые потери и его экономика станет еще хуже (хотя казалось бы куда уже еще больше), но режим вполне сможет устоять и в этом случае, что безусловно станет неудачей всего мероприятия.

    5
    45
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Ответка идёт не только из Ирана,но и из Йемена и Ирака. Шабат гой рваное ухо поджёг Ближний Восток.

    50
    4
Читать все комментарии

Видео