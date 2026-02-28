Физическая агрессия подростков в отношении родителей — тема, о которой чаще молчат, чем обсуждают. Она вызывает стыд, страх и ощущение семейной катастрофы. Однако крупное многолетнее исследование показало: такие эпизоды встречаются значительно чаще, чем принято считать, и в большинстве случаев не означают необратимых последствий.

Почти треть подростков проявляли физическую агрессию к родителям — данные 20-летнего наблюдения.

Согласно данным, опубликованным профильным медицинским изданием, ученые из Университета Цюриха на протяжении почти двух десятилетий наблюдали за развитием более 1500 человек — от раннего подросткового возраста до 24 лет. Выяснилось, что 32,5% участников хотя бы раз признавались в физической агрессии по отношению к родителям. Речь идет о толчках, ударах или бросании предметов во время эмоциональных конфликтов.

Исследователи подчеркивают: в основной массе случаев это были разовые эпизоды, совпадающие с периодом пубертата — временем интенсивных гормональных изменений, поиска границ и борьбы за автономию.

Самый напряженный возраст — 13 лет

Наибольшее количество агрессивных эпизодов зафиксировано в 13 лет. Примерно 15% подростков в этом возрасте сообщали о подобных ситуациях. Затем показатели постепенно снижаются. К 24 годам уровень физической агрессии падает примерно до 5% и остается относительно стабильным.

При этом ученых насторожил другой факт: около 40% тех, кто проявлял агрессию, делали это неоднократно. Это может указывать на формирование устойчивых моделей поведения, требующих внимания и корректировки.

Доход семьи не играет решающей роли

Анализ показал, что уровень образования родителей, их социальный статус и материальное положение не оказывают определяющего влияния. Подобные случаи встречаются в семьях с разным уровнем достатка и социальным положением.

Ключевыми факторами риска оказались особенности семейной атмосферы. Физические наказания, крики, унижения и жесткий стиль общения повышают вероятность того, что подросток будет отвечать агрессией. Существенное влияние оказывают и постоянные конфликты между родителями — даже если ребенок не вовлечен напрямую, он усваивает увиденные модели поведения.

Дополнительным фактором риска исследователи называют симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности, при котором импульсивность и сложности с самоконтролем могут усиливать эмоциональные вспышки.

Что снижает вероятность агрессии

Несмотря на тревожные цифры, выводы исследования нельзя назвать исключительно негативными. Подростки, обладающие навыками эмоциональной регуляции — способностью распознавать, называть и проживать свои чувства — значительно реже прибегают к физическим проявлениям злости.

Важную роль играет поддерживающее родительство: эмоциональное присутствие, внимание к переживаниям ребенка, ощущение безопасности и доверия. Специалисты подчеркивают, что формирование эмоционального интеллекта и навыков конструктивного общения желательно начинать еще в дошкольном возрасте.

Когда ситуация требует вмешательства

Эксперты рекомендуют не игнорировать тревожные признаки. Если агрессия становится регулярной, усиливается со временем, сопровождается отсутствием раскаяния или выходит за пределы семейных конфликтов, это может сигнализировать о более глубокой проблеме. В таких случаях необходима консультация специалиста.

Авторы исследования делают важный акцент: подростковая агрессия чаще является временным этапом развития, а не показателем «плохого характера». Однако именно стиль воспитания и эмоциональный климат в семье во многом определяют, останется ли это кратковременной фазой или закрепится как устойчивая модель поведения.

Источник