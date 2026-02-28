Baltijas balss logotype
Март принесёт шанс на перемены: гороскоп счастливых дат для всех знаков 0 446

Люблю!
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Март принесёт шанс на перемены: гороскоп счастливых дат для всех знаков

Астрологи определили наиболее благоприятные даты марта 2026 года для каждого знака Зодиака. По их прогнозу, именно в эти дни возрастает вероятность финансовых успехов, романтических знакомств и важных жизненных решений.

Когда ждать удачи

Согласно астрологическому прогнозу, у каждого знака будет свой «день силы»:

  • Овен — 20 марта. Период для решительных шагов и новых начинаний.
  • Телец — 29 марта. Возможны позитивные финансовые новости и ощущение стабильности.
  • Близнецы — 18 марта. Благоприятное время для переговоров, общения и деловых предложений.
  • Рак — 20 марта. День гармонии в отношениях и эмоционального равновесия.
  • Лев — 6 марта. Подходящий момент для публичных выступлений и проявления лидерских качеств.
  • Дева — 20 марта. Удачное время для подписания документов и завершения затянувшихся дел.
  • Весы — 10 марта. День, связанный с важным выбором и возможными романтическими событиями.
  • Скорпион — 10 марта. Период стратегических решений и финансовых шагов.
  • Стрелец — 3 марта. Возможны неожиданные новости и новые перспективы.
  • Козерог — 3 марта. Вероятно признание профессиональных достижений.
  • Водолей — 29 марта. Благоприятный день для креативных идей и встреч.
  • Рыбы — 20 марта. Время вдохновения и приятных событий в личной сфере.

Источник

#астрология #гороскоп #финансы #традиции #эзотерика #знаки зодиака #романтика #предсказания
