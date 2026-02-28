Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Он все время говорил: дыши, не уходи!» На Саркандаугаве зарезали парня 3 7023

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Он все время говорил: дыши, не уходи!» На Саркандаугаве зарезали парня
ФОТО: LETA

В четверг в одном из многоквартирных домов Саркандаугавы произошла драка, во время которой был зарезан молодой мужчина. Чем завершился конфликт и задержан ли виновный, правоохранительные органы пока не комментируют, однако Degpunktā отправилась поговорить с жителями дома о случившемся.

В чате девятиэтажного дома в четверг появилось сообщение о том, что в здании, возможно, произошло нападение, так как во дворе были замечены автомобили оперативных служб, в том числе машина медиков, а на верхних этажах был слышен сильный шум, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пройдя по лестничной клетке, на девятом этаже можно увидеть кровь как на полу, так и на стенах и дверях квартиры. Между восьмым и девятым этажами стоят бутылки из-под алкоголя.

«Шум был ужасный, но я как пожилая женщина одна не лезу смотреть. Они в какой-то момент звонили и стучали во все двери. Но что там было, я действительно не знаю», — говорит проживающая в доме женщина.

Соседка, у дверей которой находятся лужи крови, рассказывает, что у местной молодежи, которая шумит не впервые, вероятно, была очередная посиделка. По ее словам, кровь с коврика у входной двери можно было выжимать, как из мокрой тряпки.

Она говорит: «Ну что, сначала была драка. Очень сильная, крики, вопли, сплошная ругань. Судя по всему, это было на восьмом этаже. Мы уже привыкли, что там на восьмом этаже происходят разные события, и в принципе не реагируем. Потому что там часто пьют до утра и так далее, я как-то не реагирую. И когда уже у наших дверей был парень…»

Жительница дома продолжает: «Да, они вызвали скорую помощь, я слышала, что это скорая. Поняла, что все плохо закончилось. Здесь была девушка, парень, и здесь лежал парень, я просто смотрела в глазок, я даже не могла открыть дверь, потому что он прямо у нас здесь на коврике лежал. Скорая как-то долго ехала. Он все время говорил: дыши, не уходи!»

По услышанному и увиденному было понятно, что ситуация очень серьезная. Медики долго оказывали помощь молодому человеку — поставили несколько капельниц. Прибыли и сотрудники Государственной полиции, которые опросили как друзей пострадавшего, так и местных жителей.

«Девушка тут вообще вела себя истерично. Говорила — это мой парень. У нее была настоящая истерика. Когда муж вечером уже сюда приехал, он сказал, что она вообще была пьяная. Видимо, они пили, и потом я уже слышала, как парень рассказывал полиции — кто-то вышел и сделал им замечание. Какой-то мужчина, женщина с кухонным ножом. И между ними несколько раз были разборки, ругань. Потом я услышала, что драка, их разняли, каждого в свою сторону. Это было на восьмом этаже. Потом они снова там напились и еще что-то, и снова начали… Ну, очень «интересная» ситуация, когда ты знаешь, что у твоей двери кто-то умирает», — говорит жительница дома.

Государственная полиция в настоящее время произошедшее не комментирует. Неизвестно также, насколько серьезные травмы получил молодой человек и удалось ли задержать нападавшего. Мы будем следить за новой информацией.

Читайте нас также:
#полиция #алкоголь #преступность #драка #скорая помощь #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
4
3
9
3
30

Оставить комментарий

(3)
  • I
    Inga
    1-го марта

    2 недели и хана.сидр

    0
    0
  • I
    Inga
    1-го марта

    Актуальны настройки нападения мужчин на женщин и женщин на мужчин прямо сейчас. Есле не физически ,то так,кто во всем виноват.У благополучных интерес к друг другу,разнополый.

    0
    0
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    28-го февраля

    Я одна не выхожу и никуда не лезу.. Дура старая, когда не надо всё видят и всё знают, когда нужна действительно помощь, хрен кому в двери достучишься. Если бы не она, человек возможно и выжил бы. Страна стукачей, но когда надо, хрен кто поможет, но зато когда не надо, все всё видят и знают и полицию с службой газа вызовут, особенно если русскую музыку услышат, то сразу всё видят и всё знают. В кусты поссать приспичит заскочить, то по любому из-за угла какая-то рожа вылезет, человека убивали, ребята в двери стучали бегали по подъезду, так не одна мышь не вылезла.

    15
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Индонезийская полиция давно не видела ничего подобного. Иконка видео
Изображение к статье: В таких условиях приходится отсиживать арестантам в стране Суоми. Иконка видео
Изображение к статье: Пока суд да деньги: здесь разбирают дела латвийских банков и телефонных мошенников Эксклюзив!
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Живописный край близ границы с Литвой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Запущен механизм самоуничтожения Латвии - Neatkarīgā
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео