В четверг в одном из многоквартирных домов Саркандаугавы произошла драка, во время которой был зарезан молодой мужчина. Чем завершился конфликт и задержан ли виновный, правоохранительные органы пока не комментируют, однако Degpunktā отправилась поговорить с жителями дома о случившемся.

В чате девятиэтажного дома в четверг появилось сообщение о том, что в здании, возможно, произошло нападение, так как во дворе были замечены автомобили оперативных служб, в том числе машина медиков, а на верхних этажах был слышен сильный шум, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пройдя по лестничной клетке, на девятом этаже можно увидеть кровь как на полу, так и на стенах и дверях квартиры. Между восьмым и девятым этажами стоят бутылки из-под алкоголя.

«Шум был ужасный, но я как пожилая женщина одна не лезу смотреть. Они в какой-то момент звонили и стучали во все двери. Но что там было, я действительно не знаю», — говорит проживающая в доме женщина.

Соседка, у дверей которой находятся лужи крови, рассказывает, что у местной молодежи, которая шумит не впервые, вероятно, была очередная посиделка. По ее словам, кровь с коврика у входной двери можно было выжимать, как из мокрой тряпки.

Она говорит: «Ну что, сначала была драка. Очень сильная, крики, вопли, сплошная ругань. Судя по всему, это было на восьмом этаже. Мы уже привыкли, что там на восьмом этаже происходят разные события, и в принципе не реагируем. Потому что там часто пьют до утра и так далее, я как-то не реагирую. И когда уже у наших дверей был парень…»

Жительница дома продолжает: «Да, они вызвали скорую помощь, я слышала, что это скорая. Поняла, что все плохо закончилось. Здесь была девушка, парень, и здесь лежал парень, я просто смотрела в глазок, я даже не могла открыть дверь, потому что он прямо у нас здесь на коврике лежал. Скорая как-то долго ехала. Он все время говорил: дыши, не уходи!»

По услышанному и увиденному было понятно, что ситуация очень серьезная. Медики долго оказывали помощь молодому человеку — поставили несколько капельниц. Прибыли и сотрудники Государственной полиции, которые опросили как друзей пострадавшего, так и местных жителей.

«Девушка тут вообще вела себя истерично. Говорила — это мой парень. У нее была настоящая истерика. Когда муж вечером уже сюда приехал, он сказал, что она вообще была пьяная. Видимо, они пили, и потом я уже слышала, как парень рассказывал полиции — кто-то вышел и сделал им замечание. Какой-то мужчина, женщина с кухонным ножом. И между ними несколько раз были разборки, ругань. Потом я услышала, что драка, их разняли, каждого в свою сторону. Это было на восьмом этаже. Потом они снова там напились и еще что-то, и снова начали… Ну, очень «интересная» ситуация, когда ты знаешь, что у твоей двери кто-то умирает», — говорит жительница дома.

Государственная полиция в настоящее время произошедшее не комментирует. Неизвестно также, насколько серьезные травмы получил молодой человек и удалось ли задержать нападавшего. Мы будем следить за новой информацией.