В прошлом году стоимость различных наркотических веществ, изъятых из незаконного оборота, на черном рынке составила 13 045 849 евро, кроме того, было выявлено 24 плантации марихуаны — на 11 больше, чем годом ранее, свидетельствует обобщенная информация Государственной полиции (ГП), пишет ЛЕТА.

Также в прошлом году была обнаружена одна плантация галлюциногенных грибов и одна лаборатория по производству наркотиков.

В прошлом году ГП зарегистрировала 1194 преступления, связанные с наркотическими веществами, тогда как годом ранее — 1099.

Чаще всего изымались марихуана, амфетамин и психотропные медикаменты.

ГП является крупнейшим следственным учреждением в стране, однако не единственным, которое борется с наркотиками. Такими полномочиями также обладают Налоговая и таможенная полиция и Бюро внутренней безопасности.