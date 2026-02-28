Baltijas balss logotype
В прошлом году полиция изъяла наркотики на сумму 13 миллионов евро 0 163

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В прошлом году полиция изъяла наркотики на сумму 13 миллионов евро

В прошлом году стоимость различных наркотических веществ, изъятых из незаконного оборота, на черном рынке составила 13 045 849 евро, кроме того, было выявлено 24 плантации марихуаны — на 11 больше, чем годом ранее, свидетельствует обобщенная информация Государственной полиции (ГП), пишет ЛЕТА.

Также в прошлом году была обнаружена одна плантация галлюциногенных грибов и одна лаборатория по производству наркотиков.

В прошлом году ГП зарегистрировала 1194 преступления, связанные с наркотическими веществами, тогда как годом ранее — 1099.

Чаще всего изымались марихуана, амфетамин и психотропные медикаменты.

ГП является крупнейшим следственным учреждением в стране, однако не единственным, которое борется с наркотиками. Такими полномочиями также обладают Налоговая и таможенная полиция и Бюро внутренней безопасности.

#полиция #марихуана #наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
