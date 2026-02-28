Baltijas balss logotype
Что это было? Почему в Торнякалнсе по рельсам «мчался» полностью обнаженный мужчина

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что это было? Почему в Торнякалнсе по рельсам «мчался» полностью обнаженный мужчина
ФОТО: скриншот видео TV3

Необычную картину в четверг наблюдали люди, ожидавшие после 18:00 поезд на станции Торнякалнс. Обнаженный мужчина шел по железнодорожным путям в направлении центра Риги, несмотря на то, что позади него двигался локомотив. Ни снег под ногами, ни взгляды окружающих не помешали мужчине продолжать путь до момента, когда его задержали полицейские.

Словно терминатор, мужчина уверенной походкой шагал по заснеженным путям на станции Торнякалнс, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Его и без того бледную кожу освещали огни поезда, и казалось, что человек почти сливается со снежным покровом под его босыми ногами. Увидев необычную сцену, ожидавшие поезд на перроне люди успели запечатлеть его решительное шествие.

"Я ждала поезд из Риги в Елгаву. Видела, что едет поезд из Риги в сторону Тукумса или Юрмалы, не знаю, куда именно. И он ехал очень медленно. Тогда я обернулась, посмотрела, почему он так медленно едет, и увидела, что со стороны Юрмалы едет поезд, а перед ним идет этот мужчина. (DP: Просто перед поездом?) Да, он шел перед поездом. (DP: И поезд не сигналил, не пытался ничего такого?) Поезд сигналил, но ехал очень медленно, трудно сказать, как долго он так медленно ехал", — рассказала очевидец.

Как сообщает пассажирский перевозчик "Vivi", молодой человек вышел на пути с перрона. В свою очередь в "Latvijas dzelzceļš" сообщили, что, заметив обнаженного мужчину, машинист немедленно применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, чтобы предотвратить несчастный случай. Сразу же была установлена связь с правоохранительными органами.

Следы мужчины на снегу тянулись на протяжении нескольких сотен метров. Когда сотрудникам полиции удалось его задержать, мужчина отказался от общения, после чего был передан медикам.

Правоохранители сообщили, что примерно 24-летний мужчина, возможно, переживал сильное эмоциональное потрясение или страдает психическими расстройствами. По этой причине в данном случае к нему не применено наказание за нарушение общественного порядка. В ходе экспертиз будет установлено, связано ли такое поведение с употреблением одурманивающих веществ.

Отвечая на вопрос, выглядел ли мужчина находящимся в состоянии опьянения, очевидец сказала: "Он выглядел пьяным и, возможно, под воздействием наркотиков. (DP: Но людей в тот момент на перроне было много?) На самом деле да, людей было довольно много. (DP: Как они реагировали, был шок?) Был шок, у всех был шок. Но никто не убегал, просто стояли и смотрели".

На вопрос, пытался ли кто-то из очевидцев оттащить мужчину с путей, она ответила отрицательно: "Нет, но я предполагаю, что потому, что поезд за ним ехал очень, очень медленно, то есть машинист его видел. Возможно, если бы поезд его не заметил, было бы иначе. Но куда ты пойдешь и как такого оттащишь".

В общей сложности семь поездов задержались от четырех до 20 минут. "Latvijas dzelzceļš" напоминает, что железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности, где каждому необходимо быть максимально внимательным и действовать ответственно. Также следует помнить, что поезд невозможно остановить мгновенно.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ТТ
    Тим Тим
    28-го февраля

    Это явно комметатор "добрый" обратно в Незалежную подался.

    21
    2
  • Д
    Добрый
    Тим Тим
    28-го февраля

    Ты даже не помнишь,как пропил свои любимые трусы?Вот до чего доводит алкоголизм.Начиналось всё с бредовых комментариев,затем дошёл до нудизма.Из-за тебя машинист мог взять грех на душу.Не ходи больше по железной дороге пьяным.А то потеряем ярого фаната рашистского мира.Некому будет срок мотать за разжигание межнациональной неприязни

    1
    11

