Уже на следующей неделе, 7 и 8 марта, выставочный центр на Кипсале наполнится детским смехом и весельем, ведь там пройдет фестиваль для детей и родителей Kids Expo Riga 2026. На сцене «Подводного мира» будут проходить шоу, концерты, игры и встречи с любимыми персонажами, а в Детском городке – аттракционы, образовательные игры, мастер-классы и встречи со спасателями. Взрослых же ждут ценные консультации специалистов и выгодные покупки. Присоединяйтесь к приключениям!

Наслаждайтесь волшебными трюками и пузырями

В течение обоих дней фестиваля дети смогут окунуться в настоящий вихрь радости. На сцене будет царить таинственный подводный мир, где среди ярких рыбок и кораллов 7 марта в 11:00 к детям придут мышки Пикс и Пика из Peļu rotaļnīca с играми и песенками. А 8 марта в 11:00 малышей пригласят поиграть любимые герои Tutas lietas. Невероятные фокусы продемонстрирует иллюзионист Валдемарс Вейс, состоится шоу пузырей, выступят известные детские поп-группы, цирковая студия и маленькие танцоры. А все это будут вести лягушонок Ква-ква и Медуза.

Повеселиться от души

В этом году на фестивале для детей будет представлена особая новинка – неоновые дискотеки, где дети смогут окунуться в яркий мир неона, музыки и ритмов! Неоновые дискотеки будут проходить в течение 15 минут в оба дня фестиваля в 12:30, 13:30 и 14:30. Кроме того, на Кипсале дети смогут порезвиться в просторном парке Activepark, где будут работать бесплатные и платные аттракционы для разных возрастов. А в зоне творческих занятий Smilšu lampas можно будет окунуться в незабываемое сенсорное приключение, где шум фестиваля превратится в спокойное, расслабляющее подводное царство. На стендах участников также будут игровые уголки – строить из лего, выпиливать деревянные фигурки, мчаться на игрушечных джипах по гоночной трассе, лепить в песочнице со строительной техникой и играть в настольные игры. Для удовольствия детей – также сахарная вата, мороженое, попкорн и другие лакомства!

Встретиться с Тутой

Знаете ли вы, что в Африку можно не только полететь, но и поплыть? Тута вместе с другими героями решила навестить Фенеку в Африке, но как она это сделает? Начните воскресное утро вместе с Тутой и узнайте! Давайте вместе отправимся в большое водное приключение 8 марта в 11:00! А любимые игрушки, игры, книги и другие милые вещи будут ждать поклонников на стенде Tutas lietu. Там же можно будет встретить Лисичку и сфотографироваться вместе!

Игры в Peļu rotaļnīcа

Если ты поешь, двигаешься, растёшь – Peļu rotaļnīca зовет! С помощью игр малыш осваивает важнейшие повседневные навыки – первые слова, движения, привычки питания, гигиены и сна, а также многое другое. Поэтому, когда маме и папе нужно знать, как заниматься с ребенком дома, на помощь приходит Peļu rotaļnīca с оригинальными песнями, пальчиковыми играми и играми для развития малыша. Приходите 7 марта в 11:00 к мышкам из Peļu rotaļnīca и научитесь новым песенкам! Они были созданы творческим объединением Pasaku nams в сотрудничестве с Māmiņu klubs. Новая программа предназначена для детей до 3 лет.

Подайте заявку на участие в показе мод для малышей

8 марта в 12:00 на Кипсале состоится детский модный показ «Подводный мир». Приглашаются принять участие и продемонстрировать свой талант родители, которые шьют, вяжут, плетут или умеют создавать удивительные наряды из самых необычных материалов. Участники показа смогут показать свою изобретательность, представив собственноручно созданные стильные детские наряды и костюмы, в которых отражена тематика подводного мира, а маленькие модели (до пяти лет) смогут поразить зрителей своим шармом и эмоциями. Самых креативных ждут призы. Чтобы подать заявку на участие в показе мод, необходимо до 5 марта заполнить анкету онлайн: https://ej.uz/t57z

Выяснить кто ползает быстрее

Если ваш малыш сейчас изучает мир, ползая по дому, то это мероприятие для вас! 7 марта в 12:00 на фестивале состоятся также забавные соревнования по ползанию для малышей. Регистрация будет проходить 8 марта у сцены «Подводный мир» с 10:30 до 11:45. Чтобы мотивировать маленьких спортсменов ползти прямо к финишу, приглашаются также активные болельщики!

Встретить спасателей и узнать о безопасности

В этом году на Кипсале снова будет работать любимый детьми и родителями «Квартал безопасности», где в дружеской атмосфере можно будет встретить полицейских, пожарных, медиков, электриков и представителей других специальных служб. Будет также много полезной информации о том, как защитить себя и свою семью от различных бедствий. Дети смогут залезть в автомобили и полицейскую лодку, сесть на квадроцикл и заглянуть в большой пожарный автомобиль. О пожарной безопасности можно будет поговорить с талисманом VUGD Гунтиней, а также встретить талисман муниципальной полиции Риги – собаку Ротто. Маленькие смельчаки смогут посмотреть на оборудование спасателей и различные вспомогательные средства, которые специалисты используют для спасения и ликвидации аварий. Взрослым же предлагаются демонстрации на манекене-младенце, чтобы в критических ситуациях знать, как оказать помощь ребенку.

Посетить ценные бесплатные консультации

Консультации специалистов по питанию, доул, акушерок, тренеров по послеродовой гимнастике, физиотерапевтов, психологов, логопедов и сертифицированных частных преподавателей – только на Kids Expo Riga 2026 без очередей и бесплатно! На Кипсале будут работать пять консультационных кабинетов по вопросам здоровья и благополучия матери и ребенка. Заранее зарегистрировавшись, будущие и молодые мамы, а также родители и бабушки с дедушками смогут бесплатно получить консультации выдающихся специалистов, а также принять участие в групповых занятиях. Воспользуйтесь этой возможностью! Обязательная предварительная регистрация. Посмотрите программу консультаций и зарегистрируйтесь здесь: https://ej.uz/o268

Для продуманных покупок

Пока дети будут наслаждаться веселым приключением, рядом с ними на выставке производители, продавцы и поставщики услуг предоставят родителям различные товары для новорожденных, младенцев, детей дошкольного возраста, учащихся младших классов (до 10 лет), а также будущих мам. Посмотреть, сравнить и приобрести по выгодным ценам понравившиеся коляски, детское питание, мебель, одежду, игрушки, развивающие игры, а также товары для детской комнаты и т. д. Участники выставки обещают скидки, сюрпризы и дегустации. Например, на стенде эстонской компании Hummy будут коляски европейских брендов со скидкой до 50%, а компания Anvi AM, которая шьет натуральную льняную одежду для детей и детали народных костюмов, предложит все это на 30% дешевле.

Мероприятие подходит для всей семьи, но особенно для детей от 1 до 7 лет.

Время работы:

7 марта 10.00–18.00

8 марта10.00–17.00