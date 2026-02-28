Премьер заслушает доклад и о прогрессе в создании убежищ.

Ближайший вторник для членов правительства обещает быть очень напряженным. Сперва пройдет внеочередное заседание правительства, на котором премьер Эвика Силиня представит доклад, подготовленный для отчета перед Сеймом - о проделанной работе и планах на этот год. Пока доклад считается "закрытым" и его содержание широкой публике неизвестно.

Затем пройдет заседание по управлению кризисами. Глава МВД Рихардс Козловскис представит на данный момент засекреченный доклад о ситуации с созданием убежищ в стране.

В свою очередь, министр обороны Андрис Спрудс познакомит коллег по власти с ситуацией в киберпространстве.

По завершению кризисного совета начнется очередное заседание Кабмина, в повестке дня которого тоже хватает закрытых вопросов - например, министр сообщений Атис Швинка доложит информацию об обмене разрешениями на международные автоперевозки. Также правительству в секретном режиме доложат о закупке артиллерийских снарядов.