С учетом неопределенности, связанной с текущей ситуацией в Израиле, латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" до 4 марта включительно отменила все рейсы в Тель-Авив и из него, а до 2 марта — в Дубай и из него, говорится в сообщении авиакомпании, пишет ЛЕТА.
"airBaltic" выполняет рейсы из Риги в Тель-Авив три раза в неделю.
Авиакомпания подчеркивает, что безопасность пассажиров, сотрудников и полетов является главным приоритетом "airBaltic". Перевозчик поддерживает тесную связь с местными и международными учреждениями.
Компания готова при необходимости скорректировать расписание полетов.
"airBaltic" призывает всех затронутых пассажиров проверить свою бронь на сайте авиакомпании, чтобы подать заявку на возврат средств, либо связаться с колл-центром "airBaltic" по телефону +371 67280422.
Также с учетом политической и военной ситуации на Ближнем Востоке и рекомендаций Европейского агентства авиационной безопасности не использовать воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов все рейсы "airBaltic" в Дубай и из него отменены до 2 марта (включая рейс BT792 3 марта), сообщили в авиакомпании.
В авиакомпании также подтвердили агентству ЛЕТА, что сегодня утром в связи с происходящим в регионе Ближнего Востока и ограничениями в отдельных воздушных пространствах рейс "airBaltic" BT792 по маршруту Дубай–Рига из соображений безопасности вскоре после взлета вернулся в Дубай.
В настоящее время этот рейс все еще находится в Дубае и отправится через Бухарест в Ригу при первой возможности, пообещали в "airBaltic".
Ранее планировалось, что после дозаправки самолет вновь вылетит и выполнит рейс в Ригу по альтернативному маршруту через воздушное пространство Египта или Саудовской Аравии.
На пути в Ригу также запланирована посадка в Бухаресте для смены экипажа, поскольку он достиг максимального допустимого рабочего времени.
После этого рейс продолжит путь в Ригу.
Такая корректировка маршрута произведена для полного соблюдения требований безопасности и во избежание потенциально ограниченных или повышенного риска воздушных пространств.
Как сообщалось, Израиль и США в субботу наносят удары по Ирану, сообщили Министерство обороны Израиля и президент США Дональд Трамп.
"Государство Израиль начало превентивный удар по Ирану. Министр обороны Исраэль Кац объявил особое и немедленное чрезвычайное положение по всей стране", — говорится в заявлении Министерства обороны Израиля.
Трамп на платформе "Truth Social" сообщил, что армия США начала "широкомасштабные боевые операции в Иране", чтобы устранить "угрозы иранского режима".
Утром в Тегеране были слышны несколько взрывов.
Судя по всему, произошел ракетный удар, сообщает иранское информационное агентство Fars.
Взрывы в субботу были слышны в пяти городах Ирана, указывает Fars.
Также сообщалось, что в Иерусалиме и на севере Израиля в субботу были слышны взрывы, передают агентство AFP и катарский телеканал "Al Jazeera".
Как ранее сообщила израильская армия, зафиксирован запуск ракет из Ирана в направлении Израиля.
