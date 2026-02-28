С учетом неопределенности, связанной с текущей ситуацией в Израиле, латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" до 4 марта включительно отменила все рейсы в Тель-Авив и из него, а до 2 марта — в Дубай и из него, говорится в сообщении авиакомпании, пишет ЛЕТА.

"airBaltic" выполняет рейсы из Риги в Тель-Авив три раза в неделю.

Авиакомпания подчеркивает, что безопасность пассажиров, сотрудников и полетов является главным приоритетом "airBaltic". Перевозчик поддерживает тесную связь с местными и международными учреждениями.

Компания готова при необходимости скорректировать расписание полетов.

"airBaltic" призывает всех затронутых пассажиров проверить свою бронь на сайте авиакомпании, чтобы подать заявку на возврат средств, либо связаться с колл-центром "airBaltic" по телефону +371 67280422.

Также с учетом политической и военной ситуации на Ближнем Востоке и рекомендаций Европейского агентства авиационной безопасности не использовать воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов все рейсы "airBaltic" в Дубай и из него отменены до 2 марта (включая рейс BT792 3 марта), сообщили в авиакомпании.

В авиакомпании также подтвердили агентству ЛЕТА, что сегодня утром в связи с происходящим в регионе Ближнего Востока и ограничениями в отдельных воздушных пространствах рейс "airBaltic" BT792 по маршруту Дубай–Рига из соображений безопасности вскоре после взлета вернулся в Дубай.

В настоящее время этот рейс все еще находится в Дубае и отправится через Бухарест в Ригу при первой возможности, пообещали в "airBaltic".

Ранее планировалось, что после дозаправки самолет вновь вылетит и выполнит рейс в Ригу по альтернативному маршруту через воздушное пространство Египта или Саудовской Аравии.

На пути в Ригу также запланирована посадка в Бухаресте для смены экипажа, поскольку он достиг максимального допустимого рабочего времени.

После этого рейс продолжит путь в Ригу.

Такая корректировка маршрута произведена для полного соблюдения требований безопасности и во избежание потенциально ограниченных или повышенного риска воздушных пространств.

Как сообщалось, Израиль и США в субботу наносят удары по Ирану, сообщили Министерство обороны Израиля и президент США Дональд Трамп.

"Государство Израиль начало превентивный удар по Ирану. Министр обороны Исраэль Кац объявил особое и немедленное чрезвычайное положение по всей стране", — говорится в заявлении Министерства обороны Израиля.

Трамп на платформе "Truth Social" сообщил, что армия США начала "широкомасштабные боевые операции в Иране", чтобы устранить "угрозы иранского режима".

Утром в Тегеране были слышны несколько взрывов.

Судя по всему, произошел ракетный удар, сообщает иранское информационное агентство Fars.

Взрывы в субботу были слышны в пяти городах Ирана, указывает Fars.

Также сообщалось, что в Иерусалиме и на севере Израиля в субботу были слышны взрывы, передают агентство AFP и катарский телеканал "Al Jazeera".

Как ранее сообщила израильская армия, зафиксирован запуск ракет из Ирана в направлении Израиля.