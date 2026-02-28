На прошедшей рабочей неделе в Риге и Вильнюсе цены на топливо увеличились, тогда как в Таллине они снизились, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЕТА.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Вильнюсе, далее следуют Рига и Таллин. В свою очередь дизельное топливо дороже всего стоило в Вильнюсе, затем в Риге, а меньше всего в конце рабочей недели дизель стоил в Таллине.

В Риге на автозаправочной станции "Circle K" на улице Краста цена как бензина 95-й марки, так и дизельного топлива за неделю выросла на 1,3%, и в пятницу оба вида топлива стоили одинаково — 1,554 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправочной станции "Circle K" на проспекте Саванорю бензин 95-й марки стоил 1,584 евро за литр, что на 6,4% больше, чем неделю назад, а цена дизельного топлива выросла на 5,8% — до 1,734 евро за литр в пятницу.

В Таллине на автозаправочных станциях "Circle K" в пятницу цена бензина 95-й марки составляла 1,474 евро за литр, что на 1,0% меньше, чем неделей ранее, а цена дизельного топлива снизилась на 3,1% — до 1,389 евро за литр.

Цена автогаза в Риге по сравнению с предыдущей неделей не изменилась и в пятницу составляла 0,935 евро за литр. В свою очередь в Вильнюсе цена автогаза снизилась на 1,3% — до 0,749 евро, а в Таллине уменьшилась на 0,7% — до 0,895 евро за литр.