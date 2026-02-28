Baltijas balss logotype
Несмотря на поражение, игроки провели матч лучше, чем в первом окне - Алонсо 0 218

Спорт
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Несмотря на поражение, игроки провели матч лучше, чем в первом окне - Алонсо
ФОТО: LETA

Мужская сборная Латвии по баскетболу в пятницу в квалификации чемпионата мира провела матч лучше, чем в первом окне в ноябре, после поражения заявил главный тренер национальной команды Сито Алонсо, пишет ЛЕТА.

В пятницу на своей площадке сборная Латвии потерпела поражение на последних секундах в матче квалификации чемпионата мира 2027 года против Польши. Латвийские баскетболисты уступили со счетом 82:84 (23:21, 25:21, 14:24, 20:18), при этом победный бросок для Польши сложным броском реализовал Джордан Лойд.

"Я горжусь своими игроками, которые провели матч лучше, чем в первом окне. Мы не были плохи в защите. Нам не нужно говорить о негативных вещах, нам нужно бороться и гордиться своей сборной", — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Тренер сборной Латвии также отметил, что Лойд выполнил выдающийся бросок после подбора, хотя был план, как его сдержать.

Тем временем капитан сборной Рихард Ломажс как на пресс-конференции, так и ранее в прямом эфире Латвийского телевидения раскритиковал одного из арбитров матча — испанку Ариадну Чуэку, которая также обслуживает матчи высшей лиги Испании.

"Нам как тренерам и игрокам нужно думать о разных решениях, как обыграть соперника", — заявил Алонсо, отказавшись критиковать решения судей.

В группе F после трех матчей у Польши три победы, у Нидерландов — две, у Латвии — одна, а Австрия потерпела три поражения. Во второй этап выйдут три лучшие команды.

В этом окне сборных 1 марта команды вновь встретятся в Польше.

#Польша #Латвия #спорт #баскетбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

