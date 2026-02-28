Выходной — отличный повод устроить дома маленький гастрономический праздник. Вместо привычных блинчиков попробуйте приготовить знаменитые французские «Креп Сюзетт» — тонкие нежные блины в ароматном апельсиновом соусе с карамельными нотами. Выглядят эффектно, но готовятся проще, чем кажется. Тонкое тесто, аромат апельсиновой цедры, насыщенный карамельный соус — и кухня наполняется атмосферой уютного европейского кафе.
Ингредиенты для блинов (примерно 14 штук)
- 200 г молока
- цедра 1 апельсина
- 200 г пшеничной муки
- 35 г сахара
- 2 яйца
- щепотка соли
- 325 г горячего молока
- 25 г растительного масла
- 25 г сливочного масла
Как приготовить нежные блины
Смешайте просеянную муку, молоко, яйца, сахар, соль и апельсиновую цедру.
Отдельно нагрейте вторую часть молока почти до кипения и тонкой струйкой влейте в тесто, постоянно помешивая. Добавьте растопленное сливочное масло вместе с растительным. Тесто должно получиться гладким и достаточно жидким.
Жарьте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде, аккуратно переворачивая — они получаются очень нежными.
Заварной крем — для более деликатной текстуры
Ингредиенты:
- 400 г молока
- 2 желтка
- 1 яйцо
- 80 г сахара + 10 г ванильного
- 40 г крахмала
- 40 г сливочного масла
Подогрейте молоко. В сотейнике смешайте яйца с сахаром и крахмалом, затем влейте горячее молоко, постоянно помешивая. Доведите до кипения и варите около минуты до загустения.
Снимите крем с огня, добавьте масло, накройте пленкой «в контакт» и оставьте охлаждаться.
Апельсиновый соус с карамельными нотами
Понадобится:
- цедра 1 апельсина
- 75 г сахара
- 70 г сливочного масла
- 250–300 г апельсинового сока
- 75 г апельсинового ликера
Растопите масло с сахаром до легкой карамелизации. В несколько этапов влейте сок, добавьте тонко нарезанную цедру и уварите соус примерно втрое.
Выложите блины в соус и прогрейте с обеих сторон. В конце добавьте ликер и аккуратно фламбуйте. При желании ликер можно заменить ромом или бренди либо вовсе исключить алкоголь.
Как подавать
«Креп Сюзетт» лучше всего подавать горячими — сразу после приготовления. Их можно дополнить шариком ванильного мороженого или оставить классическую подачу без крема.
Такой десерт легко превратит любой выходной день в особенный — достаточно немного времени, цитрусового аромата и правильного настроения.
