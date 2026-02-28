Baltijas balss logotype
Французский выходной: как приготовить блинчики «Креп Сюзетт» дома 0 897

Люблю!
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Французский выходной: как приготовить блинчики «Креп Сюзетт» дома

Выходной — отличный повод устроить дома маленький гастрономический праздник. Вместо привычных блинчиков попробуйте приготовить знаменитые французские «Креп Сюзетт» — тонкие нежные блины в ароматном апельсиновом соусе с карамельными нотами. Выглядят эффектно, но готовятся проще, чем кажется. Тонкое тесто, аромат апельсиновой цедры, насыщенный карамельный соус — и кухня наполняется атмосферой уютного европейского кафе.

Ингредиенты для блинов (примерно 14 штук)

  • 200 г молока
  • цедра 1 апельсина
  • 200 г пшеничной муки
  • 35 г сахара
  • 2 яйца
  • щепотка соли
  • 325 г горячего молока
  • 25 г растительного масла
  • 25 г сливочного масла

Как приготовить нежные блины

Смешайте просеянную муку, молоко, яйца, сахар, соль и апельсиновую цедру.

Отдельно нагрейте вторую часть молока почти до кипения и тонкой струйкой влейте в тесто, постоянно помешивая. Добавьте растопленное сливочное масло вместе с растительным. Тесто должно получиться гладким и достаточно жидким.

Жарьте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде, аккуратно переворачивая — они получаются очень нежными.

Заварной крем — для более деликатной текстуры

Ингредиенты:

  • 400 г молока
  • 2 желтка
  • 1 яйцо
  • 80 г сахара + 10 г ванильного
  • 40 г крахмала
  • 40 г сливочного масла

Подогрейте молоко. В сотейнике смешайте яйца с сахаром и крахмалом, затем влейте горячее молоко, постоянно помешивая. Доведите до кипения и варите около минуты до загустения.

Снимите крем с огня, добавьте масло, накройте пленкой «в контакт» и оставьте охлаждаться.

Апельсиновый соус с карамельными нотами

Понадобится:

  • цедра 1 апельсина
  • 75 г сахара
  • 70 г сливочного масла
  • 250–300 г апельсинового сока
  • 75 г апельсинового ликера

Растопите масло с сахаром до легкой карамелизации. В несколько этапов влейте сок, добавьте тонко нарезанную цедру и уварите соус примерно втрое.

Выложите блины в соус и прогрейте с обеих сторон. В конце добавьте ликер и аккуратно фламбуйте. При желании ликер можно заменить ромом или бренди либо вовсе исключить алкоголь.

Как подавать

«Креп Сюзетт» лучше всего подавать горячими — сразу после приготовления. Их можно дополнить шариком ванильного мороженого или оставить классическую подачу без крема.

Такой десерт легко превратит любой выходной день в особенный — достаточно немного времени, цитрусового аромата и правильного настроения.

Источник

#кулинария #французская кухня #еда
Видео