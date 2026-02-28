Выходной — отличный повод устроить дома маленький гастрономический праздник. Вместо привычных блинчиков попробуйте приготовить знаменитые французские «Креп Сюзетт» — тонкие нежные блины в ароматном апельсиновом соусе с карамельными нотами. Выглядят эффектно, но готовятся проще, чем кажется. Тонкое тесто, аромат апельсиновой цедры, насыщенный карамельный соус — и кухня наполняется атмосферой уютного европейского кафе.

Ингредиенты для блинов (примерно 14 штук)

200 г молока

цедра 1 апельсина

200 г пшеничной муки

35 г сахара

2 яйца

щепотка соли

325 г горячего молока

25 г растительного масла

25 г сливочного масла

Как приготовить нежные блины

Смешайте просеянную муку, молоко, яйца, сахар, соль и апельсиновую цедру.

Отдельно нагрейте вторую часть молока почти до кипения и тонкой струйкой влейте в тесто, постоянно помешивая. Добавьте растопленное сливочное масло вместе с растительным. Тесто должно получиться гладким и достаточно жидким.

Жарьте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде, аккуратно переворачивая — они получаются очень нежными.

Заварной крем — для более деликатной текстуры

Ингредиенты:

400 г молока

2 желтка

1 яйцо

80 г сахара + 10 г ванильного

40 г крахмала

40 г сливочного масла

Подогрейте молоко. В сотейнике смешайте яйца с сахаром и крахмалом, затем влейте горячее молоко, постоянно помешивая. Доведите до кипения и варите около минуты до загустения.

Снимите крем с огня, добавьте масло, накройте пленкой «в контакт» и оставьте охлаждаться.

Апельсиновый соус с карамельными нотами

Понадобится:

цедра 1 апельсина

75 г сахара

70 г сливочного масла

250–300 г апельсинового сока

75 г апельсинового ликера

Растопите масло с сахаром до легкой карамелизации. В несколько этапов влейте сок, добавьте тонко нарезанную цедру и уварите соус примерно втрое.

Выложите блины в соус и прогрейте с обеих сторон. В конце добавьте ликер и аккуратно фламбуйте. При желании ликер можно заменить ромом или бренди либо вовсе исключить алкоголь.

Как подавать

«Креп Сюзетт» лучше всего подавать горячими — сразу после приготовления. Их можно дополнить шариком ванильного мороженого или оставить классическую подачу без крема.

Такой десерт легко превратит любой выходной день в особенный — достаточно немного времени, цитрусового аромата и правильного настроения.

Источник