Туристы традиционно привлекают повышенное внимание мошенников и мелких преступников всех мастей. Увлеченные рассматриванием достопримечательностей и переполняемые эмоциями, гости напрочь теряют бдительность.

При этом из года в год хитрые мошенники придумывают все более изощренные способы "развода" туристов.

Эксперты туристического издательства Fodor's определили 10 главных видов мошенничества в сфере туризма, которых следует опасаться в 2026 году.

"В 2026 году правила игры мало изменились. Мошенники по-прежнему рассчитывают на то, что путешественники устали, отвлечены и доверчивы, но изменилась система доставки. Теперь это QR-коды, оповещения о задержках рейсов, сети Wi-Fi в аэропортах, заказы такси через приложения и даже USB-порты для зарядки", — отмечают авторі подборки.

Топ-10 туристических мошенничеств в 2026 году

1. Карманные кражи группой преступников

Карманники по-прежнему процветают в популярных европейских городах вроде Барселоны или Рима. При этом часто они действуют сообща как скоординированная группа, устраивая сцену, чтобы приблизиться к потенциальной жертве. Например, один проливает напиток, другой отвлекает внимание, а третий уже роется в сумке или карманах. Особенно их интересуют телефоны: маленькие, легкие и исчезают прежде чем вы успеете это заметить.

2. Фейковые водители такси

Оживленные аэропорты и районы ночной жизни — идеальные места для мошенничества с такси и сервисами совместных поездок. Злоумышленники уверенно подходят к туристам, и даже показывают фейковые логотипы законных транспортных компаний, но как только жертва оказывается в машине, начинается мошенничество: водитель выбирает более длинные маршруты, неожиданно начисляет дополнительные сборы или настаивает на оплате наличными по завышенным ценам. Такого мошенничества легко избежать, если заказывать поездки только через официальные приложения, и всегда проверять номерной знак перед посадкой.

3. Фишинг и электронные письма, созданные с помощью ИИ

Уведомления о задержке рейса, "срочные" сообщения авиакомпаний и поддельные подтверждения бронирования теперь выглядят почти так же, как настоящие. ИИ позволяет мошенникам копировать логотипы, фирменную символику и даже данные бронирования, что делает эти письма невозможными для игнорирования, когда вы устали, отвлеклись или находитесь в середине поездки. Эксперт по борьбе с мошенничеством Хуснайн Баджва из SEON предупреждает о самых тревожных признаках: неожиданные ссылки "подтвердите бронирование", цены значительно ниже рыночных или запросы на оплату вне официальных каналов. 30-секундная проверка в официальном приложении авиакомпании может сэкономить сотни долларов и массу стресса.

4. Поддельные туры, билеты и впечатления

В интернете и в реальной жизни повсюду можно найти хорошо продуманные туры и "эксклюзивные" впечатления. Некоторые обещают билеты без очереди, частных гидов или приключения, которые случаются раз в жизни, — но реальность не всегда соответствует действительности: иногда билет не сканируется, иногда гид вообще не появляется, иногда веб-сайт полностью исчезает, оставляя жертву ни с чем. Поэтому всегда стоит бронировать туры и билеты через официальные сайты достопримечательностей или платформы с хорошими отзывами. Если кто-то предлагает что-то через личные сообщения в Instagram или настаивает на том, что его предложение действительно "только сегодня", это, вероятно, мошенничество.

5. Мошенничество с использованием QR-кодов

QR-коды сейчас повсюду: меню, билеты в музеи, дорожные знаки. Мошенники их обожают, потому что такой код легко подделать и перенаправить путешественников прямо на фишинговый сайт, который крадет платежную информацию или данные для входа. Эксперт по безопасности Ник Кейл указывает на проблему: на данный момент сложно проверить, являются ли QR-коды подлинными. А потому стоит сканировать только QR-коды, предоставленные персоналом или четко обозначенные официальными указателями.

6. Обмен валюты и мошенничество с "полезными местными жителями"

Все начинается невинно: дружелюбный местный житель предлагает туристу помочь пересчитать купюры, обменять наличные или объяснить особенности местного обменного курса. К тому времени, как жертва что-то поймет, уже будет не хватать нескольких купюр или курс оказажется намного ниже ожидаемого. Такие мошенничества процветают там, где купюры разноцветные, похожи друг на друга или просто непонятны. А потому туристам стоит пользоваться для обмена только банками, банкоматами или официальными обменными пунктами.

7. Мошенничество с объявлениями о краткосрочной аренде жилья

Туристы по-прежнему ведутся на поддельные объявления о сдаче жилья в аренду на время отпуска, особенно в пиковый сезон. Мошенники копируют фотографии из реальных объявлений, устанавливают цену настолько низкую, чтобы это казалось выгодной сделкой, и требуют оплату вне платформы. Эксперт по туризму Кристиан Петцольд отмечает, что эти мошеннические схемы работают, потому что объявления выглядят правдоподобно до момента прибытия гостя в пункт назначения. Отполированные фотографии, знакомый дизайн и внезапная срочность — все это часть уловки.

8. Поддельные SMS-сообщения об оплате дорожных сборов

Туристы, которые арендуют авто за границей, нередко становятся жертвами "смишинга" — получая SMS-сообщения с уведомлением о неуплате дорожного сбора и требованием немедленно оплатить небольшую сумму, чтобы избежать штрафов. Эта афера работает, потому что задержки с оплатой дорожных сборов — обычное явление при аренде автомобилей, а путешественники часто уже находятся в пути, когда приходит сообщение. Кроме того, никто не хочет рисковать получить проблемы с законом за границей.

9. Мошенничество с поддельными компенсациями за отмену рейса и перебронированием

Мошенники могут отправить SMS-сообщение, которое выглядит как сообщение от авиакомпании об отмене рейса, электронное письмо с номерами реального рейса, сообщение в директ или даже звонок, который выглядит как звонок из службы поддержки авиакомпании. Однако авиакомпании никогда не взимают плату за перебронирование через всплывающие окна, личные сообщения или незапрошенные SMS-сообщения. В случае сомнений, прежде чем переходить по какой-либо ссылке, стоит заглянуть в приложение авиакомпании, на официальный сайт или обратиться к сотруднику на стойке регистрации.

10. Мошенничество с общедоступными зарядными устройствами и Wi-Fi

В общедоступных USB-портах для зарядки, которые обычно находятся по всему аэропорту, мошенники могут устанавливать вредоносное ПО или оборудование для кражи данных. В таком случае смартфон туристам может быть взломан за считанные секунды, и он даже не заметит этого. Эксперт по кибербезопасности Дэнни Дженкинс, бывший этичный хакер и генеральный директор ThreatLocke, подтверждает, что это реальная угроза. Потому всегда лучше использовать настенные розетки или взять с собой портативное зарядное устройство.