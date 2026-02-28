Ее талантливый отец симпатизировал Гитлеру, но она его все равно любила.

Выставка ”Семья художников Янссон” предлагает необычный взгляд на создательницу муми-троллей и одну из самых любимых художниц Финляндии. В экспозиции Художественного музея Хельсинки HAM впервые главным героем стала не только Туве Янссон (1914–2001) – на этот раз представлена все одаренное семейство.

Шведоязычные финны Янссоны были одной из самых значимых художественных династий страны. Что примечательно, все члены семьи работали в сфере искусства.

В этом богемном семействе из пяти человек искусство было объединяющей силой, образом жизни и страстью, а также способом заработать на жизнь.

Это можно увидеть при взгляде на картину Туве Янссон ”Семья”. На полотне в центре сама Туве, слева от нее – мать, справа – отец, на переднем плане сидят братья.

– Для них творчество было всем. Они даже жалели семьи, для которых искусство значило меньше, – рассказывает куратор HAM Лотта Чельберг.

Мать оказала огромное влияние на то, что Туве Янссон стала знаменитой художницей и писательницей.

Мать Сигне ”Хам” Хаммарстен-Янссон (1882–1970) была финским графиком шведского происхождения.

Ее работы украшают финские почтовые марки, журналы, обложки книг и банкноты.

– Когда Сигне работала, Туве сидела у нее на коленях и водила карандашом вместе с ней. Говорят, что девочка научилась рисовать раньше, чем ходить, – рассказывает Лотта Чельберг.

Отец Виктор ”Фаффан” Янссон (1886–1958) был одним из выдающихся финских скульпторов межвоенного периода.

При доме он держал ателье, где дети могли наблюдали за работой отца.

К отцу дочь обращалась, когда нуждалась в оценке своих произведений.

– Отец был важной опорой для Туве, и она доверяла его взгляду на творчество. Они часто обсуждали содержание и значение произведений искусства.

Богемный быт семьи не мог не отразиться на историях о муми-троллях, благодаря которым Туве Янссон прославилась на весь мир. Хам и Фаффан послужили прообразами Муми-мамы и Муми-папы.

Все дети Янссон стали художниками

Всех детей в семье поощряли к творчеству и воспитывали как художников. Оба брата Туве Янссон также стали деятелями искусства.

Брат Пер Улоф Янссон (1920–2019) был фотографом и писателем. Он в том числе создал фотоиллюстрации к последней муми-книге Туве ”Мошенник в доме муми-троллей”.

Ларс ”Лассе” Янссон (1926–2000), в свою очередь, писал сценарии и рисовал муми-комиксы, переводил их на английский, а также писал романы.

Янссоны были частью художественного сообщества ”Лаллукка”, расположенного в районе Тёёлё, и их соседями по этому артистическому ”общежитию” тоже были деятели искусства разных направлений.

Лотта Чельберг отмечает, что среда, в которой росли дети, была крайне творческой, что также побуждало их к занятиям искусством.

На стенах дома-ателье висели картины, а книжные полки ломились от книг.

Трения и напряжение в семье

Главная иллюстрация к этой статье – ключевое произведение выставки: картина Туве Янссон под названием ”Семья” (1942). На полотне ясно видно, что и в этом на первый взгляд сплоченном семействе не всё было так безоблачно.

С началом Второй мировой войны разногласия внутри семьи углубились. Картина Туве раскрывает внутрисемейное напряжение и накаленную атмосферу, вызванные разными политическими взглядами.

Туве была пацифисткой и выступала против войны. Отец Виктор симпатизировал Германии и участвовал в финской Гражданской войне на стороне белых. На газете под мышкой у отца различимо слово ”nazi”.

На картине брат Пер Улоф приехал на побывку с фронта. Он играет в шахматы с младшим братом Лассе. Шахматные фигуры, которыми братья разыгрывают партию, красные и белые – это отсылка к Гражданской войне в Финляндии.

Во взгляде матери, облаченной в белый рабочий халат, читается тревога.

От почтовых марок до фресок

На экспозиции в HAM представлено более 140 произведений и личных предметов, принадлежавших семейству Янссон.

О многогранности Туве Янссон свидетельствуют созданные ей фрески, живопись, рисунки и иллюстрации.

На выставке также представлены рисунки, экслибрисы, почтовые марки и карикатуры, созданные ее матерью, а также несколько миниатюрных скульптур отца. От братьев Пера Улофа и Лассе в экспозицию вошли оригиналы комиксов, фотографии и книги.

Туве собирает полные залы

Истории о муми-троллях, созданные и проиллюстрированные Туве Янссон, неизменно популярны в Финляндии и во всем мире. В этом году творчество писательницы и художницы представлено на многочисленных мероприятиях и выставках.

Экспозиция ”Семья художников Янссон” приурочена к 80-летию публикации истории о муми-троллях ”Муми-тролль и комета”.

Одновременно в Музее архитектуры и дизайна в Хельсинки проходит выставка ”Побег в Муми-дол”. Ее тема – отношение Туве Янссон и обитателей Муми-дола к архитектуре, окружающей среде и дизайну.

Выставка ”Семья художников Янссон” в музее HAM открыта до 10 января 2027 года.