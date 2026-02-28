Режиссер Владимир Бортко (79) объявил о съемках историко-политической драмы «Сталин». Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина заявила «Газете.Ru», что образ Иосифа Сталина имеет большое значение для страны, а россияне нуждаются в фильме про него.

«Я глубоко убеждена, что образ и имя Сталина являются чрезвычайно значимыми для большинства граждан России. Как известно, во время конкурса «Имя России» Сталин вошел, даже по официальным данным, в тройку лидеров. Сталин символизирует собой справедливость, необходимую жесткость, способность к проведению сильной, целенаправленной, национально ориентированной политики. А самое главное — волю к победе. Поэтому естественно, что образ Народного Генералиссимуса чрезвычайно востребован в народных массах, а имя его живо. И поддерживают его самые разные представители населения: и рабочие, и сельские труженики, и интеллигенция, и армия. Серьезный большой фильм о Сталине очень и очень нужен. И чем талантливее человек, который будет создавать этот фильм, тем лучше», — сказала она.

На днях режиссер Владимир Бортко объявил о начале съемок фильма «Сталин», главную роль в котором исполнит Игорь Миркурбанов. Картина расскажет о жизни Иосифа Сталина от завершения Второй мировой войны до его смерти в 1953 году. По словам Бортко, авторы хотят «показать не хорошее или плохое, а правду».

Анонс фильма совпал с 70-летней годовщиной развенчания культа личности Сталина — 25 февраля 1956 года первый секретарь КПСС Никита Хрущев выступил на XX съезде партии с докладом «О культе личности и его последствиях», который получил широкое распространение и послужил началом пересмотра действий советского вождя. В беседе с изданием «Подъем» Бортко отказался комментировать выбор даты для анонса съемок.

«Мы снимаем не совсем обычное кино. За 30 лет про Иосифа Виссарионовича такого было наговорено, что ого-го. Не скажу, что он был милый и добрый, но это был человек, который построил нашу страну и наследие которого мы до сих пор «доедаем». Хотим показать не хорошее или плохое, а правду, -рассказал режиссер Владимир Бортко перед началом съемок. - И мне еще очень радостно сегодня потому, что я работаю вместе с кинокомпанией «Триикс Медиа». Почему мне радостно? Потому что этот сценарий пятнадцать лет лежал без движения. И нашлись люди, которые его оценили и которые его стали делать. Спасибо, это очень важный поступок». Он также поблагодарил всех участвующих в проекте артистов и съемочную группу, отметив, что с того времени, как последний раз в качестве режиссера говорил слово «мотор», прошло ровно десять лет. В свою очередь, присутствовавший на съемочной площадке генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов отметил значимость картины «Сталин» и поблагодарил партнеров.

«Для нас большая честь работать с таким мастером с большой буквы, как Владимир Владимирович Бортко. И большая честь, что в нашем проекте снимаются актеры такого высокого уровня, которых мы знаем по многим серьезным работам. Большое спасибо нашим партнерам в лице онлайн-кинотеатра КИОН, который поддержал этот проект», - сказал он. Съемки картины запланированы до середины лета этого года и пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, а также на Черноморском побережье. Генеральными продюсерами многосерийного фильма «Сталин» выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Роли также исполняют: Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев, Семен Стругачев, Николай Шрайбер, Карэн Бадалов, Виталий Кищенко, Юлия Рутберг, Анна Ковальчук и другие актеры.