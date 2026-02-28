Baltijas balss logotype
Сельская молодежь чаще остается без учебы и работы

Наша Латвия
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сельская молодежь чаще остается без учебы и работы
ФОТО: LETA

В Латвии доля молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, прекративших обучение, в сельских территориях почти в два раза выше, чем в городах, свидетельствуют данные обследования рабочей силы Центрального статистического управления, пишет ЛЕТА.

В 2025 году в городах обучение прервали 7,1% молодежи, тогда как в сельской местности — 12,5%.

Статистика показывает, что прекращение учебы чаще затрагивает молодых мужчин, особенно в сельских районах, тогда как девушки бросают учебу реже как в городах, так и в сельской местности.

В городах обучение прекратили 8,7% мужчин и 5,5% женщин. В сельской местности — 18% мужчин и 6,6% женщин.

В сельских территориях выше и доля молодежи, которая не учится и не работает. В 2025 году в городах 8,6% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет не были ни заняты, ни вовлечены в образование. В сельской местности этот показатель достиг 10,4%.

В возрастной группе от 25 до 29 лет доля таких молодых людей еще выше. В городах она достигла 14,5%, а в сельской местности — 17,6%.

#образование #безработица #Латвия #работа #молодежь #обучение #рабочая сила #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
