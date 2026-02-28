В субботу в Латвии продолжится оттепель, небо будет облачным, лишь в южных районах страны местами облака рассеются, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Во многих местах сохранится туман. Будет дуть слабый ветер южного направления, а максимальная температура воздуха составит +2…+7 градусов.

В Риге днем сохранится преимущественно облачная погода, временами пройдет небольшой дождь. Ожидаются туман и дымка. Будет дуть слабый ветер южного направления, и температура воздуха повысится до +3…+5 градусов.