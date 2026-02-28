С 26 ноября прошлого года за закрепление понятия семьи в Сатверсме собрано чуть более 50 подписей, пишет ЛЕТА.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ноябре зарегистрировала для сбора подписей законопроект, поданный обществом "Latvijas vīru biedrība", который предусматривает внесение в статью 110 Сатверсме определения "традиционной семьи".

Чтобы законопроект был внесен в Сейм, его должны подписать не менее 10% избирателей, что в Латвии составляет примерно 150 000 человек.

Предлагаемые поправки предусматривают закрепление нормы о том, что государство защищает и поддерживает брак — союз между мужчиной и женщиной — и семью, основанную на браке, кровном родстве или усыновлении, а также что государство защищает права ребенка, в том числе право расти в семье, основой которой являются мать — женщина и отец — мужчина.

Подписаться за инициирование поправок к Сатверсме избиратели могут до 25 ноября 2026 года.

Право участвовать в сборе подписей имеют граждане Латвии с 18 лет. Подписаться за зарегистрированные ЦИК инициативы избиратели могут в электронном виде на портале "Latvija.lv" или заверив подпись у присяжного нотариуса, в месте декларирования места жительства в самоуправлении, в сиротском суде, осуществляющем нотариальные действия, либо в крае у руководителя волостной или городской администрации.

Подписаться за инициативы можно также за рубежом — в представительствах Латвии у консульских должностных лиц, уполномоченных осуществлять нотариальные функции.

Это уже пятый раз за последние годы, когда общество "Latvijas vīru biedrība" подает в ЦИК законопроект с целью добиться внесения определения "традиционной семьи" в статью 110 Сатверсме. В последний раз сбор подписей завершился 27 сентября 2025 года, и всего было собрано 1097 подписей.