Для формирования кроны у молодых яблонь выбирают наиболее развитую и пышную ветвь. Она должна быть крепче и выше остальных. Две другие ветви оставляют так, чтобы угол их расхождения составлял не менее 90 градусов.

Если центральный проводник ослаблен, искривлен или поврежден, а конкурентная ветвь более сильная, то проводник удаляют, оставляя конкурента. В случае, когда одна из ветвей слаба, рядом с ней временно оставляют запасную, укоротив ее. На следующий год выбирают лучшую из них, а худшую вырезают на кольцо. Сильно искривленные саженцы необходимо подвязывать к колу. Если проводника нет, его заменяет верхняя ветвь, которую вертикально подвязывают к шипу.

Правильному направлению ветвей следует уделять постоянное внимание. Вертикальные побеги обрезают на внешние почки, чтобы способствовать расширению кроны. Внутренние почки, направленные вверх, обрезают только у сильно наклоненных ветвей, что происходит довольно редко.

Если у вас однолетние саженцы без разветвлений, их нужно укоротить до высоты 80-85 см, выбирая верхнюю, хорошо развитую и неповрежденную почку, чтобы побег из нее рос почти вертикально. Побеги, появившиеся в зоне штамба, следует удалить. Высота штамба саженца на семенном подвое составляет 60 см. Формирование кроны осуществляется по описанному выше принципу.

При обрезке после посадки не следует укорачивать окончания всех веток, что часто делают многие садоводы-любители.

В течение следующих 3-4 лет обрезка должна быть минимальной. Основная цель — корректировка кроны и получение максимального количества обрастающих веточек.