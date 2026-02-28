Земляника прекрасно растет на ровной поверхности с уклоном в сторону юго-запада.

Выращивать землянику на крутых склонах нецелесообразно, так же как и в низинах, где скапливается холодный воздух. Это приводит к задержке в получении урожая и увеличивает риск заболеваний растений.

Неудовлетворительные результаты наблюдаются и на крутых южных склонах, где снег быстро тает, оголяя землянику. Эта культура требует достаточного количества влаги, однако переувлажнение ей противопоказано.

Место для посадки должно быть защищено от ветров, так как при температуре минус 10-12 градусов часть корней может вымерзать. Поэтому земляника лучше зимует под слоем снега толщиной 20–25 см.