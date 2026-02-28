В утренние часы субботы в Риге образовался туман, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Утром местами образовался туман с видимостью 500–1000 метров, который сохранится до середины дня.

В связи с туманом объявлено желтое предупреждение, что означает, что туман, местами очень густой, может повлиять на повседневную деятельность на открытом воздухе. Может быть затруднено движение транспорта на дорогах, а также воздушное сообщение. Поэтому следует планировать больше времени на дорогу. Кроме того, из-за тумана может ухудшиться качество воздуха, особенно в городах.