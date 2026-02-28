В Латвийской академии художеств (ЛАХ) продолжается исследование архива дипломных работ, в рамках которого изучаются созданные в советский период выпускные работы по керамике, стеклу, текстилю и интерьеру, сообщили агентству ЛЕТА в вузе.

В цифровую коллекцию включены работы, созданные в период с 1949 по 1991 год. За два года исследования задокументированы 154 работы по керамике, 41 — по стеклу, 241 — по интерьеру и 160 — по текстилю, и пополнение архива продолжается.

Результаты исследования представлены на выставке "Дипломная работа — это произведение искусства / исследование архива / 1949–1991 / керамика / стекло / текстиль / интерьер", которая будет открыта с 3 по 13 марта в выставочном зале ЛАХ "Duo" на бульваре Кронвалда, 4.

Во время выставки запланированы публичные лекции и дискуссии. 5 марта опытом поделятся исследовательницы из Литвы и Эстонии, а 12 марта лекцию о высшем художественном образовании в советский период прочитает Андрис Тейкманис, после чего состоится дискуссия.

Исследование является частью более широкого научного проекта о взаимосвязи этнологии и искусства в советский период в Латвии.