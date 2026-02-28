Глава «Интерроса» Владимир Потанин рассказал о том, как на фоне вала санкций четыре года назад приобрел две крупные кредитные организации в России. Его интервью опубликовали в Forbes.

«Было видно, к чему все идет, и я решил несколько сотен миллионов долларов, которые были на счетах в западных банках, перевести в какие-то инвестиции в России», — объяснил миллиардер. После этого, поделился Потанин, сначала ему позвонил глава Росбанка, который, пожаловался, что его «достали» претензии за работу в РФ и предложил купить актив «за любые деньги», потом же стало известно, что Олег Тиньков выходит из отечественного бизнеса и его команда ищет покупателя для банка.

«Давай, говорят, сделаем сделку, пойди к регулятору, спроси», — описал Потанин события тех дней. Он отметил, что глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина возражать против его возвращения в банковский бизнес не стала. В результате во втором случае сделка «созрела буквально за три-четыре дня», поскольку продавцу нужен был тот, кому ЦБ разрешит продать системообразующий банк и кто способен заплатить быстро.

Обе сделки, о которых идет речь были заключены весной 2022 года. Позднее Росбанк присоединился в качестве филиала к Т-банку. Стоимость покупки последнего Потанин оценивал в мае 2022-го в сотни миллионов долларов, отмечая, что для него это большие деньги. «Там сформировалась цена самого пакета, плюс какое-то количество облигаций, плюс La Datcha. Получилось около 400 миллионов долларов. La Datcha сразу продали, я даже не знаю кому», — поделился он сейчас.