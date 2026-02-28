Baltijas balss logotype
Молниеносные действия соседа спасли пожилого мужчину от гибели в огне

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Молниеносные действия соседа спасли пожилого мужчину от гибели в огне
ФОТО: скриншот видео TV3

В небольшом поселке Мариентале в Резекненском крае пожар охватил одноэтажный дом. Жители окрестностей своевременно отреагировали и спасли хозяина дома. Как спасатели оценивают столь смелый поступок?

Вечер рабочего дня едва не закончился трагедией для жителя дома в Берзгальской волости, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Пожилой мужчина заметил, что в гараже начался пожар, и, не имея возможности самостоятельно выбраться из-за проблем с передвижением, взял в руки телефон.

"Он позвонил первому, кого нашел в телефоне, когда услышал треск со стороны гаража. Тот первый поднял трубку, позвонил соседу. Сосед вызвал пожарных — пока все приехали, и пожарные тоже прибыли", - рассказал сын хозяина.

К успешной коммуникации между первым адресатом звонка и соседом добавилась и смелость самого соседа. Он вбежал в здание и спас хозяина.

"По сути, если бы сосед не поднял трубку, не пришел, не было бы ни дома, ни папы", - утрочнил сын хозяина.

Пока сосед оберегал отца, пожарные защищали от дальнейшего разрушения само здание.

"По прибытии на место происшествия было установлено, что горит одноэтажный жилой дом, гараж и легковой автомобиль. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров", - рассказал командир Резекненской части Виктор Щавинский.

При проведении спасательных работ никаких затруднений не возникло, и в общей сложности пятнадцать пожарных справились с огнем за четыре часа. Действия соседа во время пожара являются примером самостоятельного спасения, и служба призывает и других, оказавшись в подобной ситуации, руководствоваться продуманной логикой, а не действовать импульсивно и безрассудно.

"Всегда сначала нужно позвонить и сообщить о произошедшем пожаре. И оценить свои возможности — способен ли человек спасти пострадавшего, оказать помощь. Нужно оценить, не будет ли поставлена под угрозу собственная жизнь и здоровье", - уточнил Щавинский.

Пострадавший хозяин уже вернулся домой и вместе с соседом, друзьями и родственниками работает над восстановлением здания. Сгоревший автомобиль придется списать, а самые большие работы предстоят именно в пристройке гаража — там и началось возгорание. Вечером перед пожаром пожилой мужчина выносил золу от гранул из печи и оставил ее в гараже. Вероятнее всего, что-то не прогорело полностью.

#пожар #безопасность #восстановление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

