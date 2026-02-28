Baltijas balss logotype
Что приготовить в аэрогриле: 7 простых рецептов на каждый день 0 278

Дата публикации: 28.02.2026
Kleo
Изображение к статье: Что приготовить в аэрогриле: 7 простых рецептов на каждый день
ФОТО: Freepik

Делимся подборкой полезных блюд, которые можно приготовить в аэрогриле.

В 2025 году аэрогриль окончательно вышел за рамки "новомодного гаджета" и стал базовой техникой на кухне. Его выбирают те, кто следит за фигурой и здоровьем, считает калории, не хочет готовить на масле, но при этом не готов жертвовать вкусом и текстурой еды.

Аэрогриль готовит за счет горячего воздуха: продукты получаются румяными снаружи, сочными внутри и без лишнего жира. Плюс – минимум времени, понятный процесс и почти ноль грязной посуды.

Ниже – 7 рецептов для аэрогриля, которые подходят для завтраков, обедов и ужинов. Все – с простыми ингредиентами и четким алгоритмом приготовления.

Куриное филе в йогуртовом маринаде

Подходит для: обеда, ужина, meal prep

Калории: ~210 ккал, белки: 34 г, жиры: 4 г, углеводы: 6 г

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

натуральный йогурт – 150 г

чеснок – 1 зубчик

паприка – 1 ч. л.

соль, черный перец – по вкусу

Как готовить:

  1. Филе разрезать на крупные куски.

  2. Смешать йогурт, специи и мелко натертый чеснок.

  3. Замариновать курицу минимум на 20 минут.

  4. Выложить в корзину аэрогриля.

  5. Готовить при 180 °C 15–17 минут, перевернув один раз.

Лосось с лимоном и травами

Подходит для: ужина, легкого белкового приема пищи

Калории: ~260 ккал, белки: 25 г, жиры: 18 г, углеводы: 0 г

Ингредиенты:

филе лосося – 2 куска

лимон – ½

сушеный укроп или тимьян

соль – по вкусу

Как готовить:

  1. Рыбу обсушить бумажным полотенцем.

  2. Посолить, посыпать травами, сбрызнуть лимонным соком.

  3. Выложить в аэрогриль кожей вниз.

  4. Готовить при 180 °C 10–12 минут.

Хрустящий нут со специями

Подходит для: перекуса, салатов, боулов

Калории: ~180 ккал, белки: 8 г, жиры: 3 г, углеводы: 30 г

Ингредиенты:

консервированный нут – 1 банка

паприка – 1 ч. л.

куркума – ½ ч. л.

соль – по вкусу

Как готовить:

  1. Нут промыть и хорошо обсушить.

  2. Смешать со специями.

  3. Выложить в корзину аэрогриля.

  4. Готовить при 190 °C 12–15 минут, периодически встряхивая.

Овощи гриль без масла

garnir.jpg

Подходит для: гарнира, ужина

Калории: ~90 ккал, белки: 3 г, жиры: 1 г, углеводы: 18 г

Ингредиенты:

цукини

болгарский перец

баклажан

соль, сухие итальянские травы

Как готовить:

  1. Овощи нарезать крупными кусками.

  2. Посолить, добавить травы.

  3. Выложить в аэрогриль одним слоем.

  4. Готовить при 190 °C 12–15 минут.

Индюшиные котлеты без жарки

Подходит для: диетического меню, семьи

Калории: ~230 ккал, белки: 28 г, жиры: 8 г, углеводы: 6 г

Ингредиенты:

фарш из индейки – 400 г

яйцо – 1 шт.

овсяные хлопья – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Как готовить:

  1. Смешать все ингредиенты.

  2. Сформировать небольшие котлеты.

  3. Выложить в аэрогриль.

  4. Готовить при 180 °C 14–16 минут.

Сладкий картофель (батат) дольками

Подходит для: полезного гарнира

Калории: ~160 ккал, белки: 3 г, жиры: 0,5 г, углеводы: 36 г

Ингредиенты:

батат – 2 шт.

паприка – 1 ч. л.

соль – по вкусу

Как готовить:

  1. Батат нарезать дольками.

  2. Добавить специи.

  3. Выложить в аэрогриль.

  4. Готовить при 200 °C 15–18 минут.

Яблоки с корицей на десерт

Подходит для: ПП-десерта

Калории: ~95 ккал, белки: 0,5 г, жиры: 0 г, углеводы: 25 г

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт.

корица – ½ ч. л.

Как готовить:

  1. Яблоки нарезать дольками.

  2. Посыпать корицей.

  3. Выложить в аэрогриль.

  4. Готовить при 180 °C 8–10 минут.

#кулинария #овощи #лосось #здоровое питание #курица #яблоки #индейка #кулинарные рецепты #рецепты
Видео