Самая трагическая ночь в жизни семьи – в Икшкиле оборвалась жизнь молодого мужчины 0 3152

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самая трагическая ночь в жизни семьи – в Икшкиле оборвалась жизнь молодого мужчины
ФОТО: скриншот видео TV3

В ночь на пятницу в Икшкиле Огрского края произошел трагический пожар. Спасатели вынесли из горящего частного дома его жильца. Медики констатировали смерть.

Разрушенный огнем дом, вероятно, еще долго будет служить напоминанием о самой трагической ночи в жизни семьи, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Тем более что родные погибшего мужчины живут в доме напротив.

Degpunktā удалось кратко пообщаться с матерью погибшего, которая может лишь предполагать, что именно произошло в поздние вечерние часы и привело к гибели ее 28-летнего сына.

"Загорелось, возможно, печь была перекалена. Он был уставший, уснул и отравился угарным газом. Погиб и песик. Они оба спали рядом", — говорит женщина.

Другие жители улицы Спорта ночью не проснулись. Например, соседка Байба узнала о случившемся от Degpunktā: "Совершенно нормальный молодой мужчина. Кажется, он был автомехаником. Он всегда ездил на машине, очень вежливый".

Молодой мужчина жил в доме один. Спасатели подчеркивают — если бы помещения были оборудованы дымовым детектором, звуковой сигнал мог бы спасти жизнь как ему, так и его четвероногому питомцу. Пожар площадью 70 квадратных метров с открытым пламенем был достаточно сложным, работы продолжались более четырех часов, и в обязанности служб входила также защита близлежащих домов.

Помимо версии матери о перекаленной печи, распространяется и теория о возможном коротком замыкании. Обстоятельства выяснят следователи, чтобы внести ясность для родственников.

#пожар #трагедия #спасатели #следствие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
