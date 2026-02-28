В 2025 году стоимость французского экспорта вина и спиртных напитков упала на 8%, что стало тяжёлым ударом для одного из самых прибыльных секторов экономики страны

Европейский союз выделит 40 миллионов евро, чтобы поддержать французских виноделов, столкнувшихся с американскими тарифами и снижением потребительского спроса. Об этом сообщил комиссар ЕС по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен накануне ежегодной сельскохозяйственной ярмарки в Париже.

По его словам, выделенные средства должны помочь стабилизировать цены на вино. Экстренное финансирование будет направлено на переработку непроданных запасов, поскольку перепроизводство продолжает давить на знаменитую, но переживающую спад винодельческую отрасль Франции. Излишки вина традиционно превращаются в этиловый спирт, который затем используется в промышленности.

"Для винодельческого сектора мы выделили 40 миллионов евро из сельскохозяйственного резерва, в частности для того, чтобы Франция могла провести кризисную дистилляцию, убрать излишки с рынка и стабилизировать цены", - отметил Хансен.

Он добавил, что эта мера дополняет недавно утверждённый пакет поддержки виноделия, предусматривающий такие инструменты, как обрезка лозы и продвижение вина с нулевым или сниженным содержанием алкоголя.

По словам Хансена, спрос на алкогольные напитки снижается, поскольку молодое поколение всё чаще выбирает более здоровый образ жизни. В прошлом году стоимость экспорта французских вин и спиртных напитков упала на восемь процентов, что стало серьёзным ударом для одного из ключевых и наиболее прибыльных секторов экономики страны.

Ситуацию усугубляют растущая конкуренция и тарифы на европейское вино, введённые президентом США Дональдом Трампом.

Новая помощь, которая пока не введена официально, дополняет французский фонд в 130 миллионов евро, предлагающий убыточным хозяйствам субсидии на выкорчевывание виноградников. Кроме того, на этой неделе ЕС утвердил дополнительные меры поддержки европейских виноделов.

Среди предложенных мер - пересмотр стандартов маркировки и унификация терминов: например, замена категории "алкогольно‑лёгкие" на "слабоалкогольные" и разрешение обозначать как "безалкогольные" напитки с содержанием алкоголя ниже 0,5%.

Хансен подчеркнул, что «потребительское поведение заметно изменилось», и винодельческому сектору необходимо подстроиться под новые запросы аудитории. Он также отметил, что европейские производители получат ощутимую выгоду от недавно заключённого торгового соглашения с Индией, которое значительно снижает импортные пошлины.

"На этом рынке мы будем находиться в более выгодном положении, чем такие конкуренты, как Австралия и Великобритания", - добавил он.

Хансен, комментируя ситуацию, выступил в защиту политики Европейской комиссии, направленной на поддержку фермеров - группы, которая исторически относится к Брюсселю с наибольшим скепсисом и нередко выражает своё недовольство в самой резкой форме.

"Сельскохозяйственный сектор испытывает давление по целому ряду причин", — сказал он, упомянув вспышки болезней животных, торговые конфликты и хронически низкие цены, которые бьют по фермерам во всех 27 странах ЕС.

"Гнев понятен, но гнев не является решением", - подчеркнул Хансен, призвав к поиску конструктивных механизмов выхода из кризиса.