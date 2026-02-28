Бананы заслуженно считаются одним из лучших натуральных средств против бессонницы. Они не только помогают быстрее заснуть, но и улучшают качество сна благодаря содержанию триптофана – аминокислоты, которая стимулирует выработку гормона сна, то есть мелатонина.

В добавление к этому, в бананах есть магний и калий, которые помогают расслабить мышцы и снизить стресс, что особенно важно для тех, кто страдает от трудностей с засыпанием из-за нервного напряжения или переутомления.

Помимо бананов, в борьбе с бессонницей помогают и другие продукты. Например, миндаль содержит витамин В6, участвующий в синтезе серотонина и мелатонина – гормонов, регулирующих цикл сна и бодрствования. Красная рыба изобилует витамином В6, что способствует улучшению сна и снижению факторов, мешающих спокойному отдыху. Не стоит забывать и о молоке, которое перед сном помогает расслабиться благодаря содержанию триптофана и кальция, участвуют в процессах, отвечающих за засыпание.

Кроме того, жирная, сладкая и фаст-фуд пища ухудшают качество сна, потому что мешают поступлению кислорода в мозг и провоцируют усталость на утро. Поэтому правильный рацион и сбалансированное питание — залог не только крепкого сна, но и общего здоровья. Важно помнить, что продукты — часть комплексного подхода к улучшению сна, и прежде чем начинать их употреблять, лучше проконсультироваться с врачом.