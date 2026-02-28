Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Секрет крепкого сна: 5 продуктов, которые помогут расслабиться и заснуть 0 458

Люблю!
Дата публикации: 28.02.2026
Dietology.pro
Изображение к статье: Секрет крепкого сна: 5 продуктов, которые помогут расслабиться и заснуть

Бананы заслуженно считаются одним из лучших натуральных средств против бессонницы. Они не только помогают быстрее заснуть, но и улучшают качество сна благодаря содержанию триптофана – аминокислоты, которая стимулирует выработку гормона сна, то есть мелатонина.

В добавление к этому, в бананах есть магний и калий, которые помогают расслабить мышцы и снизить стресс, что особенно важно для тех, кто страдает от трудностей с засыпанием из-за нервного напряжения или переутомления.

Помимо бананов, в борьбе с бессонницей помогают и другие продукты. Например, миндаль содержит витамин В6, участвующий в синтезе серотонина и мелатонина – гормонов, регулирующих цикл сна и бодрствования. Красная рыба изобилует витамином В6, что способствует улучшению сна и снижению факторов, мешающих спокойному отдыху. Не стоит забывать и о молоке, которое перед сном помогает расслабиться благодаря содержанию триптофана и кальция, участвуют в процессах, отвечающих за засыпание.

Кроме того, жирная, сладкая и фаст-фуд пища ухудшают качество сна, потому что мешают поступлению кислорода в мозг и провоцируют усталость на утро. Поэтому правильный рацион и сбалансированное питание — залог не только крепкого сна, но и общего здоровья. Важно помнить, что продукты — часть комплексного подхода к улучшению сна, и прежде чем начинать их употреблять, лучше проконсультироваться с врачом.

Читайте нас также:
#продукты #питание #витамины #сон #бессонница #здоровье #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео