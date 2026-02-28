Baltijas balss logotype
Биатлонист Лозберс завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров 0 214

Спорт
Дата публикации: 28.02.2026
LETA
Изображение к статье: Биатлонист Лозберс завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров
ФОТО: LETA

Латвийский спортсмен Рихардс Лозберс в субботу на проходящем в Германии чемпионате мира среди юниоров по биатлону завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 12,5 км.

Выступая в возрастной группе до 19 лет, 16-летний Лозберс на двух рубежах лежа допустил три промаха, получив штраф в 2 минуты 15 секунд, а в стрельбе стоя не допустил ошибок.

Тем не менее латвийский биатлонист был самым быстрым на дистанции, опередив ближайших преследователей почти на 2 минуты, поэтому ошибки на огневых рубежах не помешали ему завоевать золотую медаль в конкуренции среди 117 спортсменов. Итоговое время Лозберса с учетом штрафа составило 38 минут 21,2 секунды.

Серебряную медаль завоевал украинец Тарас Тарасюк, а третьим стал болгарин Георгий Джоргов.

#биатлон #спортсмены #Латвия #спорт #чемпионат мира #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

