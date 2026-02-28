Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Прошел пикет против искоренения русского языка в обслуживании клиентов 4 17990

Политика
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прошел пикет против искоренения русского языка в обслуживании клиентов
ФОТО: LETA

В пикете против новой статьи в Законе о защите прав потребителей, предусматривающей фактическое исключение русского языка из обслуживания клиентов, который сегодня прошел у бюро Национального объединения в Риге, приняли участие менее 30 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

По оценке полиции, в пикете участвовали примерно от 25 до 27 человек, мероприятие прошло без происшествий.

Организатор пикета Валерий Крижевич ранее пояснил агентству ЛЕТА, что в законе планируется установить запрет на обслуживание клиентов на языках, не являющихся официальными языками Европейского союза или стран — кандидатов в ЕС, в том числе на русском языке.

Дополнить закон этой статьей предложил депутат Сейма Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

По мнению организатора пикета, этот закон усложнит жизнь не только местным русскоязычным жителям, но и беженцам из Украины и мигрантам, которые не владеют ни латышским, ни английским языком, но могут говорить по-русски.

Как сообщалось, депутаты Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поддержали предложение установить в Законе о защите прав потребителей, что коммуникация с потребителями осуществляется на государственном языке.

В частности, предложение депутата Нацобъединения предусматривает дополнение закона статьей "Язык коммуникации", которая установит, что общение потребителя с продавцом или поставщиком услуг — предоставление информации, обслуживание и заключение договора — осуществляется на государственном языке.

Предложение также предусматривает, что поставщик услуг обеспечивает наличие документов, подготовленных для оказания услуг, используемых интерфейсов цифрового контента, а также возможности выбора языка в таких технических решениях, как приложение, веб-сайт, колл-центр или инфраструктура очного обслуживания, на латышском языке либо, если клиент согласен и продавец или поставщик услуг может это обеспечить, — на официальном языке государства — члена ЕС или страны — кандидата в ЕС.

Читайте нас также:
#русский язык #Латвия #депутаты #пикет #права потребителей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
6
0
28
0
11

Оставить комментарий

(4)
  • Nao
    Not an offical
    28-го февраля

    Результат этого закона - минус в бюджете страны.

    163
    3
  • З
    Злой
    28-го февраля

    Более эффективно просто ничего в латвийских магазинах ничего не покупать, результат будет 100%, наци сами к вам на коленях приползут.

    109
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го февраля

    Латыши "достойны" только латышского языка. ТОЛЬКО!!!

    72
    4
  • YY
    Yu Yu
    Алексей Зиновьев
    28-го февраля

    Потом будут разглядлвать, как племена Амазонии.Еще чутка до средневековья осталось

    93
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Министр обнаружил в Латвии признаки экономического рывка
Изображение к статье: Премьер отчиталась за демографию и зарплаты
Изображение к статье: «Силиня руководит правительством, как командой» Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео