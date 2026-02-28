В пикете против новой статьи в Законе о защите прав потребителей, предусматривающей фактическое исключение русского языка из обслуживания клиентов, который сегодня прошел у бюро Национального объединения в Риге, приняли участие менее 30 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

По оценке полиции, в пикете участвовали примерно от 25 до 27 человек, мероприятие прошло без происшествий.

Организатор пикета Валерий Крижевич ранее пояснил агентству ЛЕТА, что в законе планируется установить запрет на обслуживание клиентов на языках, не являющихся официальными языками Европейского союза или стран — кандидатов в ЕС, в том числе на русском языке.

Дополнить закон этой статьей предложил депутат Сейма Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

По мнению организатора пикета, этот закон усложнит жизнь не только местным русскоязычным жителям, но и беженцам из Украины и мигрантам, которые не владеют ни латышским, ни английским языком, но могут говорить по-русски.

Как сообщалось, депутаты Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поддержали предложение установить в Законе о защите прав потребителей, что коммуникация с потребителями осуществляется на государственном языке.

В частности, предложение депутата Нацобъединения предусматривает дополнение закона статьей "Язык коммуникации", которая установит, что общение потребителя с продавцом или поставщиком услуг — предоставление информации, обслуживание и заключение договора — осуществляется на государственном языке.

Предложение также предусматривает, что поставщик услуг обеспечивает наличие документов, подготовленных для оказания услуг, используемых интерфейсов цифрового контента, а также возможности выбора языка в таких технических решениях, как приложение, веб-сайт, колл-центр или инфраструктура очного обслуживания, на латышском языке либо, если клиент согласен и продавец или поставщик услуг может это обеспечить, — на официальном языке государства — члена ЕС или страны — кандидата в ЕС.