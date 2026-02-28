Более чем у трети жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет к концу прошлого года было получено высшее образование, свидетельствует обобщенная информация Центрального статистического управления, пишет ЛЕТА.

Высшее образование имели 34,1% жителей этой возрастной группы. В то же время у 28,4% жителей наивысшим полученным уровнем образования к концу прошлого года было профессиональное или среднее профессиональное образование, а у 22,9% — общее среднее образование.

Еще у 12,3% жителей в возрасте от 15 до 74 лет наивысшим полученным образованием было основное образование, а у 2,3% — школьное образование отсутствовало либо было только начальным или ниже.