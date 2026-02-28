В Риге объявлен новый тендер на услуги по обращению с отходами сроком на семь лет, свидетельствует информация, опубликованная в электронной системе закупок, пишет ЛЕТА.

Заявки в открытом конкурсе можно подать до 21 апреля.

Закупка, как и ранее, разделена на четыре части — по зонам обслуживания отходов. В отличие от нынешней ситуации, границы зон немного изменены и приведены в соответствие с границами микрорайонов.

Согласно информации, опубликованной на портале "georiga.lv", с 2027 года первой зоной обслуживания отходов станет северная часть Пардаугавы. В нее входят микрорайоны Булли, Даугавгрива, Болдерая, Клейсти, Волери, Спилве, Ильгюциемс, Иманта, Дзирциемс, Засулаукс и Кипсала.

Во вторую зону включены Мангальсала, Вецаки, Трисциемс, Вецдаугава, Вецмилгравис, Милгравис, Яунциемс, Кундзиньсала, Саркандаугава, Межапарк, Чиекуркалнс, Сужи, Букулти, Берги, Брекши, Югла, Межциемс, Дрейлини, Пурвциемс, Тейка, Браса, Скансте, Петерсала–Андрейсала и Скансте.

В третью зону входят Бебербеки, Мукупурвс, Золитуде, Шампетерис, Плескодале, Агенскалнс, Торнякалнс, Биерини, Атгазене, Зиепниеккалнс, Салас, Бишумуйжа и Катлакалнс.

В четвертую зону включены Центр, Старый город, Гризинькалнс, Авоты, Латгале, Дарзциемс, Плявниеки, Шкиротава, Кенгарагс, Румбула и Дарзини.

Один претендент сможет претендовать на оказание услуг по обращению с отходами в трех частях.

В конкурсе будет оцениваться предложенная претендентами цена по договору за один кубический метр несортированных бытовых отходов, цена за один кубический метр биологических отходов, общая сумма платы за дополнительные услуги, а также цена за один кубический метр строительных отходов, образующихся в домохозяйствах.

Срок действия договора предусмотрен на 84 месяца.

Как свидетельствует информация из архива агентства ЛЕТА, предыдущий конкурс по обращению с отходами завершился, и договоры с предпринимателями были заключены в 2020 году. Они будут действовать до февраля 2027 года.

В настоящее время вывоз отходов в Риге обеспечивают "Clean R", ООО "Lautus vide" и ООО "Eco Baltia vide".