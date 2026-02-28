Рената Литвинова неожиданно вернулась в Россию. Актриса, уже несколько лет проживающая во Франции, приехала в Москву. В своем блоге 59-летняя артистка поделилась снимками, сделанными на заснеженных улицах столицы.

В новой фотосессии Рената позирует в вещах из коллекции российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Актриса примерила серое пальто с меховой отделкой и оренбургский пуховый платок. Образ дополнила отделанная мехом муфта с ушками.

Артистка не уточнила, зачем вернулась в Россию. Скорее всего, Рената приехала навестить свою маму Алису Литвинову. На днях у Алисы Михайловны был день рождения – ей исполнилось 88 лет.

Мама Ренаты в молодости работала врачом-хирургом, сейчас она живет в Москве. Родительница актрисы отказалась эмигрировать вместе с дочкой в Париж. Рената редко видится с мамой, и, по ее словам, для нее это постоянная боль. Литвинова как-то призналась, что без слёз не может рассуждать о разлуке с матерью.

Сама Литвинова еще в 2015 году купила в Париже двухуровневую квартиру. Апартаменты артистки расположены недалеко от набережной Сены и Триумфальной арки. В конце февраля 2022 года Литвинова переехала во Францию на постоянное место жительства.

Недавно Рената призналась, что ее мучает ностальгия. Накануне Нового года артистка ответила на вопросы подписчиков. Естественно, они прямо спросили об ее отношении к родине.

«Вы скучаете по России? Да, конечно, я скучаю по России», - призналась Литвинова.

Тем не менее, возвращаться в родную страну она не намерена. Рената заявила, что всегда мечтала жить во Франции, ходить по кафе и пить шампанское, а потом умереть в Париже.

«Боже, я всегда говорила, что у меня будет шампанское на столе, и, что будут таскаться в старости по кафе, делать укладки, носить красивые вещи. Господи! И радоваться этой жизни, что и вам всем советую!» - сообщила актриса.

В Европе Рената перестала сниматься и только изредка играет в спектаклях. В основном Литвинова сидит без работы, поскольку обеспечивать ее ролями в кино и в театре никто не спешит. Единственная отдушина для нее – фотосессии для глянцевых журналов.

Напомним, Рената Литвинова дважды была замужем. Первым мужем звезды кино стал продюсер Александр Антипов. Супруги прожили вместе всего год: поженились в 1996 году и расстались в 1997-м.

Вторым супругом Литвиновой стал бизнесмен Леонид Добровский, за которым она была замужем с 2001 по 2007 год. В этом браке у нее родилась дочь Ульяна, которую артистка отправила учиться во Францию.