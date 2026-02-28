Baltijas balss logotype
Удары США по Ирану можно оценивать положительно - латвийский эксперт 3 3493

Политика
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Удары США по Ирану можно оценивать положительно - латвийский эксперт
ФОТО: Unsplash

Президент США Дональд Трамп может не нравиться, однако удары США по Ирану можно оценивать положительно, заявил агентству ЛЕТА эксперт по внешней политике Мартиньш Хиршс.

Он подчеркнул, что сейчас Иран слаб как никогда. В последние месяцы он лишь ослабевал, поскольку Израиль уничтожил многих союзников Ирана и в других странах.

Хиршс также напомнил о прошедших в конце прошлого года и начале этого года протестах в Иране, которые правящий режим жестоко подавил, убив тысячи жителей страны.

"Трамп может не нравиться, но если Трамп наносит удар по Ирану, это следует оценивать положительно. В Иране ужасный, брутальный и жестокий режим", — сказал Хиршс.

В то же время эксперт признал, что до конца не ясно, чего именно хотят добиться США. По его мнению, для смены режима уже несколько поздно, поскольку ряд потенциальных новых лидеров Ирана нынешний режим ликвидировал во время протестов.

Он также отметил, что даже те, кто в самом Иране хочет перемен, относительно мало радуются тому, что страну атакуют США, поскольку США на протяжении десятилетий демонизировались иранским режимом.

Иран в ответ на удары США и Израиля сегодня нанес удары по объектам армии США в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте. Однако Хиршс подчеркнул, что и военная мощь Ирана значительно ослаблена.

"Да, на Ближнем Востоке конфликт, да, есть пострадавшие. Иран запускает ракеты, однако он не может причинить огромный ущерб. Они угрожающие, страшные, но современные вооружения способны перехватить большую часть", — прокомментировал Хиршс.

Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану, и в результате ракетных атак пострадали как столица Тегеран, так и другие города.

Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.

#Иран #США #ближний восток #протесты #внешняя политика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    1-го марта

    Сотни убитых детей-это положительно? Гори в АДу АНАЛитик!!!

    36
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го февраля

    Хиршс ПОДОНОК! Твои дети тоже будут убиты.

    58
    3
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Израильский Анал итик в Латвии приветствует убийство детей в Иране,что нельзя оправдать ничем...Тоже педик?🔯👽😈

    101
    2
Читать все комментарии

Видео