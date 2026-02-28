Baltijas balss logotype
Будет только хуже! Минфин пугает последствиями 2 2761

Политика
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Будет только хуже! Минфин пугает последствиями
ФОТО: Unsplash

Общественные активисты и оппозиция призывает позволить латвийцам выбрать свои накопления на втором пенсионном уровне.

Латвийское радио сообщает, что собрано уже 12 тысяч подписей под инициативой о предоставлении латвийцам право выбрать свои накопления во втором пенсионном уровне. Это значит, что инициатива скоро поступит в Сейм. Параллельно с похожим законопроектом вышла и оппозиционная фракция Сейма "Латвия на первом месте".

Однако представитель минфина Алексис Яроцкис в интервью Латвийскому радио негативно оценил данную идею.

Он пояснил, что второй пенсионный уровень является важной составной частью пенсионной системы Латвии и сформирован как механизм долгосрочных накоплений. Создание возможности преждевременно изымать накопленное не соответствует долгосрочной цели пенсионной системы.

"Об этом свидетельствует и опыт Эстонии. Опыт показывает, что решение позволить досрочно изымать накопления второго пенсионного уровня со стороны наших соседей оценивается очень критично, поскольку для части населения это в будущем может привести к существенному снижению пенсионных доходов, а также повысить риски социального обеспечения", - отметил Яроцкис.

Такую идею отвергает и руководство Банка Латвии, говоря: если бы это позволили, увеличилась бы инфляция. Выгоды были бы краткосрочными, а не долгосрочными.

Эдуард Эльдаров
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го марта

    Это понятно, если позволить, то что тогда останется крутить - вертеть на западных биржах?

    24
    2
  • Д
    Дед
    Mr.FGJCNJK
    1-го марта

    Крутить и вертеть можно как только, без какой либо ответственности. Прокрутят деньги, сообщат, что это кризис и люди должны будут понять и простить.

    14
    1

