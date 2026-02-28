Латвийское радио сообщает, что собрано уже 12 тысяч подписей под инициативой о предоставлении латвийцам право выбрать свои накопления во втором пенсионном уровне. Это значит, что инициатива скоро поступит в Сейм. Параллельно с похожим законопроектом вышла и оппозиционная фракция Сейма "Латвия на первом месте".

Однако представитель минфина Алексис Яроцкис в интервью Латвийскому радио негативно оценил данную идею.

Он пояснил, что второй пенсионный уровень является важной составной частью пенсионной системы Латвии и сформирован как механизм долгосрочных накоплений. Создание возможности преждевременно изымать накопленное не соответствует долгосрочной цели пенсионной системы.

"Об этом свидетельствует и опыт Эстонии. Опыт показывает, что решение позволить досрочно изымать накопления второго пенсионного уровня со стороны наших соседей оценивается очень критично, поскольку для части населения это в будущем может привести к существенному снижению пенсионных доходов, а также повысить риски социального обеспечения", - отметил Яроцкис.

Такую идею отвергает и руководство Банка Латвии, говоря: если бы это позволили, увеличилась бы инфляция. Выгоды были бы краткосрочными, а не долгосрочными.