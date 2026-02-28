Сегодня в Олимпийском центре Вентспилса были вручены латвийские ежегодные награды в области музыкальных записей «Золотой микрофон» в 20 категориях, сообщила агентству ЛЕТА представитель премии Ребека Япиня.

В этом году на премию было подано 315 заявок — 140 альбомов, 57 песен, 74 видеоклипа, 38 дебютных альбомов и шесть концертных записей в видеоформате.

В категории джазового, фанкового или соул-альбома лучшим признан Kārlis Auziņš Double Trio с альбомом «Equilibrium Suite», в категории электронного или танцевального альбома — «Eiii» с альбомом «Refractions», а в категории хип-хоп-альбома победили «Prospekti» с альбомом «Biļete uz vienu galu».

В категории инди или альтернативной музыки лучшим признан альбом «Arlabunakti» группы «Stūrī Zēvele», в категории межжанрового или инструментального альбома победили Оскар Петраускис, Марина Ребека, Дуглас Босток, Лиене Андрета Калнциема и Лиепайский симфонический оркестр с альбомом «Gratitude», а в категории традиционной поп-музыки — Нормунд Рутулис, Гинта Криевкална и группа Ханса Антехеда с альбомом «Abpusēji».

Также награждены лучшие в категории «Музыкальный альбом для детей» — победителем стал детский вокальный ансамбль «Tī mažors» Тинужского народного дома с альбомом «Man ir ģimene». В категории поп-альбома победили «Sudden Lights» с альбомом «Īsas vasaras, garas ziemas», в категории рок- или метал-альбома — «Skyforger» с альбомом «Teikas», а в категории фолк- или мировой музыки победителем названа группа «The Baltic Sisters» с альбомом «Värav / Vārti / Vartai».

В категории классической или вокальной музыки победило «Trio Baltia» с альбомом «Trio Baltia. Baltie putni», а лучшей песней признана композиция Fiņķis «Baudam!», которая также стала радиохитом.

В дебютной категории награду получила Emilija с альбомом «Tintes stāsts», в категории видеоклипа — «Carnival Youth» и Эвия Вебере за клип «Labākā doma pasaulē», а в категории дизайна альбома — фольклорная группа «Grodi» с альбомом «Sudrabu smeldama».

В категории концертной видеозаписи победила группа «Stūrī Zēvele» с записью концерта «Arlabunakti».

«Альбомом года» назван альбом «Sudden Lights» «Īsas vasaras, garas ziemas».

Лучшим продюсером признан Мартиньш Крастиньш.

Награду «За вклад всей жизни в развитие латвийской музыки» в этом году получила постфольклорная группа «Iļģi».

Этот год стал 30-м юбилейным для премии «Золотой микрофон».