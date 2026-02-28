Baltijas balss logotype
Крематорий в атмосфере Земли: Starlink запустили опасную космическую гонку

Техно
Дата публикации: 28.02.2026
Focus
Изображение к статье: Крематорий в атмосфере Земли: Starlink запустили опасную космическую гонку
ФОТО: пресс-фото

Ученые обеспокоены тем, что возрастающее количество запусков спутников в космос и их утилизация в атмосфере могут навсегда изменить климат на нашей планете.

Космос кажется оторванным от того, что происходит на Земле. Но способы создания, запуска и утилизации спутников начинают это менять. Сейчас на орбите вокруг Земли находится почти 15 000 действующих спутников и их количество растет. Но срок службы спутников составляет всего несколько лет, а потому их приходится постоянно менять. Вышедшие из строя спутники спускают в атмосферу, где они сгорают или распадаются на мелкие фрагменты. Авторы статьи, Лаура Ревелл и Мишель Баннистер из Университете Кетербери (Новая Зеландия), а также Саманта Лоулер из Университета Реджайны (Канада) обеспокоены последствиями сгорания спутников для климата и атмосферы Земли, пишет Фокус со ссылкой на Phys.

Компания SpaceX, которая владеет спутниками Starlink, планирует расширить группировку своих спутников, в частности для создания космических дата-центров, предназначенных для ИИ. В планах компании запустить на околоземную орбиту миллион новых спутников.

Но факт запуска такого огромного количества спутников является не единственной проблемой. Сейчас спутники Starlink весят около 800 килограммов, а более поздние версии, как ожидается, будут весить около 1250 кг. Будущие спутники от SpaceX будут весить как самолет Boeing 737.

Запуски ракет в космос уже способствуют изменению климата и истощению озонового слоя. Увеличение количества запусков спутников, имеющих огромные массы, приведет к значительному потеплению верхних слоев атмосферы и потере озонового слоя. Постоянное сгорание таких огромных спутников в атмосфере только усугубит эту катастрофу.

Ученые уже обнаружили в атмосфере металлы, которые оказались там после того, как сгорели спутники. И этих металлов уже много, но их будет еще больше, считают ученые. Не только SpaceX, но и другие компании планируют запустить на орбиту более миллиона новых спутников.

При этом экологические последствия для атмосферы и климата остаются плохо изученными, поскольку производители спутников редко раскрывают состав своих космических аппаратов. Ученые считают, что большая часть спутников состоит из алюминия, который сгорает и образует частицы оксида алюминия. Ученые считают, что эти частицы могут оставаться в атмосфере годами и способствовать истощению озонового слоя и изменению климата.

Авторы статьи подсчитали, что сгорание миллиона спутников в атмосфере может привести к накоплению одного миллиарда килограммов оксида алюминия в верхних слоях атмосферы. Этого достаточно, чтобы очень сильно изменить химический состав атмосферы и вызвать ее стремительное нагревание.

Также известно, что не все спутники полностью сгорают в атмосфере. Обломки некоторых из них уже падают на землю. При этом вероятность летального исхода для людей из-за этого пока еще низкая. Но она вырастет из-за большего количества спутников, говорят ученые.

Авторы статьи указывают на еще одну проблему. Огромное количество спутников может вызвать серию столкновений на орбите, которая приведет к увеличению количества космического мусора.

Ученые считают, что если не будут приняты меры для защиты атмосферы, последствия могут стать катастрофическими. Использование атмосферы в качестве крематория для спутников может привести к тому, что атмосфера изменится навсегда и никто пока не может точно сказать, как это повлияет на людей. Но ясно, что это будут не очень хорошие последствия.

#климат #катастрофа #космос #экология #spacex #технологии #ученые #атмосфера
