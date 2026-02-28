Член Ассамблеи штата Нью-Йорк Михаил Новахов: Военную операцию против Ирана следовало провести уже давно.

Трамп был прав, не спросив Конгресс насчет удара по Ирану, заявил член Ассамблеи штата Нью-Йорк Михаил Новахов в спецэфире RTVI US.

Политик выразил мнение, что военную операцию против Ирана следовало провести уже давно, поскольку нынешнее правительство Исламской республики угрожает стабильности региона и выражает откровенную враждебность к США.

Михаил Новахов также отметил, что вместо критики Конгрессу следовало бы единодушно поддержать решение администрации:

«Как можно осудить удар по тем, кто стреляет в наших солдат, кто угрожает нашим союзникам и нам самим, призывает к смерти наших лидеров? Пока в Конгрессе есть такие люди, у Конгресса можно не спрашивать о проведении военных операций», — считает эксперт.