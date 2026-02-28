Baltijas balss logotype
«Правильно сделал, что не спросил Конгресс» 3 1988

В мире
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Правильно сделал, что не спросил Конгресс»

Член Ассамблеи штата Нью-Йорк Михаил Новахов: Военную операцию против Ирана следовало провести уже давно.

Трамп был прав, не спросив Конгресс насчет удара по Ирану, заявил член Ассамблеи штата Нью-Йорк Михаил Новахов в спецэфире RTVI US.

Политик выразил мнение, что военную операцию против Ирана следовало провести уже давно, поскольку нынешнее правительство Исламской республики угрожает стабильности региона и выражает откровенную враждебность к США.

Михаил Новахов также отметил, что вместо критики Конгрессу следовало бы единодушно поддержать решение администрации:

«Как можно осудить удар по тем, кто стреляет в наших солдат, кто угрожает нашим союзникам и нам самим, призывает к смерти наших лидеров? Пока в Конгрессе есть такие люди, у Конгресса можно не спрашивать о проведении военных операций», — считает эксперт.

#Иран #США #безопасность #критика #мнение эксперта #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    1-го марта

    Один из тех,кто работает в интересах Израиля во вред США... У нас таких пруд пруди .😈

    9
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    1-го марта

    Когда же Йеллоустоун наконец то проснëтся.

    13
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Тим Тим
    1-го марта

    Может его разбудить надо, а то проспит самое интересное?

    12
    0
Читать все комментарии

