Отчет KNABa, иностранные студенты и оплата сверхурочных. Что обсудит Сейм? 1 420

Политика
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отчет KNABa, иностранные студенты и оплата сверхурочных. Что обсудит Сейм?
ФОТО: LETA

Депутаты также рассмотрят стратегию интеграции жителей Украины в Латвии.

В начале следующей неделе сразу два заседания парламентской следственной комиссии по миграции будет посвящено пребыванию в Латвии студентов третьих стран. Многие парламентарии настаивают на ужесточении порядка въезда и пребывания здесь иностранных студентов, которые, зачастую, использут учебную визу для того, чтобы в Латвии трудоустроиться.

В свою очередь, комиссия Сейма по социальным делам продолжит рассмотрение поправок в Закон о труде. Поправки вызвали гневные протесты профсоюзов, поскольку ухудшают права наемных работников - в частности, одна из поправок позводит работодателям меньше платить за сверхурочную работу.

Депутаты комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества заслушают экспертов по поводу стратегии интеграции украинских беженцев в Латвии. Война на Украине уже идет пятый год и очевидно, что многие жители Украины, получившие в Латвии вид на жительство, могут остаться здесь надолго. А значит нужно решать вопрос с обучением их латышскому языку, трудоустройством..

А депутаты комиссии по обороне и внутренним делам заслушают отчет о работе антикоррупционного (KNAB) бюро.

#Украина #Латвия #миграция #беженцы #коррупция #студенты #интеграция #парламент #профсоюзы
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го марта

    иностранных студентов, которые, зачастую, используют учебную визу для того, чтобы в Латвии трудоустроиться

    Ну эти хоть учаться и работают - пицу развозят!

    А украинцы не пицу развозить приехали, мало того что за пять лет языка не выучили, а так плотненько даже так сидят свесив ноги, на шеях латышских инвалидов и пенсионеров.

    4
    1

