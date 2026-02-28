В начале следующей неделе сразу два заседания парламентской следственной комиссии по миграции будет посвящено пребыванию в Латвии студентов третьих стран. Многие парламентарии настаивают на ужесточении порядка въезда и пребывания здесь иностранных студентов, которые, зачастую, использут учебную визу для того, чтобы в Латвии трудоустроиться.

В свою очередь, комиссия Сейма по социальным делам продолжит рассмотрение поправок в Закон о труде. Поправки вызвали гневные протесты профсоюзов, поскольку ухудшают права наемных работников - в частности, одна из поправок позводит работодателям меньше платить за сверхурочную работу.

Депутаты комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества заслушают экспертов по поводу стратегии интеграции украинских беженцев в Латвии. Война на Украине уже идет пятый год и очевидно, что многие жители Украины, получившие в Латвии вид на жительство, могут остаться здесь надолго. А значит нужно решать вопрос с обучением их латышскому языку, трудоустройством..

А депутаты комиссии по обороне и внутренним делам заслушают отчет о работе антикоррупционного (KNAB) бюро.