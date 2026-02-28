По данным Международного агентства по атомной энергии, удары по Ирану в ходе военной операции Израиля и США пока не привели к изменению радиационной обстановки на Ближнем Востоке.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на данный момент не фиксирует изменений радиационной обстановки на Ближнем Востоке в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана. Об этом МАГАТЭ сообщило в субботу, 28 февраля, в соцсети X, пишет DW.

"МАГАТЭ внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности во избежание любых угроз ядерной безопасности для населения региона", - написало агентство. Оно добавило, что находится в постоянном контакте со странами региона и продолжит информировать о ситуации.

Иран и Россия запросили заседание Совета управляющих МАГАТЭ

Тем временем постоянное представительство Ирана при международных организациях в Вене запросило проведение внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ. "В свете продолжающейся агрессии режимов США и Израиля, начатой 28 февраля, постпредство в Вене призвало в письме к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси к проведению срочного внеочередного заседания Совета управляющих агентства", - говорится в сообщении на странице постпредства в X.

Провести специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ в понедельник, 2 марта, до запланированной в этот день сессии, также запросила Россия. Об этом сообщил в X постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Россия призвала МАГАТЭ и ООН дать оценку действиям США и Израиля

Министерство иностранных дел РФ ранее призвало МАГАТЭ и ООН дать оценку "безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке".

Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Как сообщило постпредство РФ при ООН, оно состоится 28 февраля в 16:00 по Нью-Йорку.