В Дубае слышны взрывы, на острове Пальма Джумейра произошел пожар

В мире
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Дубае слышны взрывы, на острове Пальма Джумейра произошел пожар
ФОТО: twitter

В субботу в Дубае (ОАЭ) были слышны как минимум три взрыва, а на знаменитом острове Пальма Джумейра у входа в отель "Fairmont The Palm" произошел пожар, сообщает газета "The Independent", пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Пожар начался после того, как во время ракетной атаки Ирана с неба упали обломки, сообщает телеканал "Sky News".

Видео пожара опубликованы в социальных сетях.

Иран в ответ на атаку Израиля и США в субботу нанес удары по военным объектам США в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ.

Одна или несколько ракет попали в базу ВМС США в Бахрейне, также сообщалось о перехваченных ракетах в Катаре и ОАЭ.

Медиаофис Дубая подтвердил, что в здании на острове Пальма Джумейра произошел "инцидент". В результате возник пожар и пострадали четыре человека.

#пожар #Иран #США #социальные сети #Дубай
Видео