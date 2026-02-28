В субботу в Дубае (ОАЭ) были слышны как минимум три взрыва, а на знаменитом острове Пальма Джумейра у входа в отель "Fairmont The Palm" произошел пожар, сообщает газета "The Independent", пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.
Пожар начался после того, как во время ракетной атаки Ирана с неба упали обломки, сообщает телеканал "Sky News".
Видео пожара опубликованы в социальных сетях.
Иран в ответ на атаку Израиля и США в субботу нанес удары по военным объектам США в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ.
Одна или несколько ракет попали в базу ВМС США в Бахрейне, также сообщалось о перехваченных ракетах в Катаре и ОАЭ.
Медиаофис Дубая подтвердил, что в здании на острове Пальма Джумейра произошел "инцидент". В результате возник пожар и пострадали четыре человека.
🚨 BREAKING: Explosions Reported in Dubai— Drop Site (@DropSiteNews) February 28, 2026
New video circulating online appears to show an explosion and fire near the five-star Fairmont The Palm luxury beachfront hotel on Palm Jumeirah.
Unverified footage claims Iran’s Shahed kamikaze drones struck the area, with flames… pic.twitter.com/VSfPNC4tk6
