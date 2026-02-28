Сын последнего шаха призвал иранцев вновь выйти на улицы, - сообщает Deutsche Welle. "Мы стоим перед решающим моментом. Помощь, которую президент США обещал храброму народу Ирана, теперь прибыла", - написал Реза Пехлеви на персидском языке в соцсети Х. "Однако, несмотря на прибытие этой помощи, окончательная победа все равно будет за нами. Именно мы, иранский народ, завершим эту работу в финальной битве. Время вернуться на улицы приближается", - призвал он, добавив, что хочет "как можно скорее быть с вами, чтобы вместе вернуть и восстановить Иран".

Пехлеви обратился и к вооруженным силам Ирана: "Вы принесли присягу защищать Иран и иранский народ, а не Исламскую Республику и ее лидеров. Ваш долг - защищать народ, а не режим, который взял нашу родину в заложники репрессиями и преступлениями. Присоединяйтесь к нации и помогите обеспечить стабильный и безопасный переход. В противном случае вы пойдете ко дну вместе с разбитым кораблем Хаменеи и его режима".

Уже почти полвека, после свержения с трона своего отца - последнего шаха Ирана - Реза Пехлеви живет в изгнании в США. В декабре-январе он активно поддерживал протесты в Иране, которые были жестоко подавлены властями, и заявлял о готовности возглавить страну после свержения власти аятолл.