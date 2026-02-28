Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мы стоим перед решающим моментом» 1 751

В мире
Дата публикации: 28.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: «Мы стоим перед решающим моментом»

Шейх Пехлеви надеется, что иранский народ вновь выйдет на улицу и свергнет нынешний режим.

Сын последнего шаха призвал иранцев вновь выйти на улицы, - сообщает Deutsche Welle. "Мы стоим перед решающим моментом. Помощь, которую президент США обещал храброму народу Ирана, теперь прибыла", - написал Реза Пехлеви на персидском языке в соцсети Х. "Однако, несмотря на прибытие этой помощи, окончательная победа все равно будет за нами. Именно мы, иранский народ, завершим эту работу в финальной битве. Время вернуться на улицы приближается", - призвал он, добавив, что хочет "как можно скорее быть с вами, чтобы вместе вернуть и восстановить Иран".

Пехлеви обратился и к вооруженным силам Ирана: "Вы принесли присягу защищать Иран и иранский народ, а не Исламскую Республику и ее лидеров. Ваш долг - защищать народ, а не режим, который взял нашу родину в заложники репрессиями и преступлениями. Присоединяйтесь к нации и помогите обеспечить стабильный и безопасный переход. В противном случае вы пойдете ко дну вместе с разбитым кораблем Хаменеи и его режима".

Уже почти полвека, после свержения с трона своего отца - последнего шаха Ирана - Реза Пехлеви живет в изгнании в США. В декабре-январе он активно поддерживал протесты в Иране, которые были жестоко подавлены властями, и заявлял о готовности возглавить страну после свержения власти аятолл.

Читайте нас также:
#Иран #США #президент #протесты #социальные сети #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
2
0
10

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Человек ,клявшийся в верности Израилю у Стены плача,не является иранцем и уж точно не желает ему процветания как,в общем то,и Трамп,не может желать процветания США,являясь комнатной собачкой Нетаньяху. Да и в России и на Украине израильские лобби не желают процветания своим народам,а тупо его убивают...👽🔯😈

    13
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео