Экспорт сигарет растет, внутреннее потребление снижается 1 1450

Бизнес
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экспорт сигарет растет, внутреннее потребление снижается

В прошлом году из Латвии в другие страны было вывезено 1,634 миллиарда сигарет, что на 5,364 миллиона сигарет, или на 0,3%, больше, чем в 2024 году, свидетельствуют обобщенные показатели оборота подакцизных товаров Службы государственных доходов (СГД), пишет ЛЕТА.

В другие страны в прошлом году также было вывезено 33,269 миллиона сигар и сигарилл, что на 35% меньше, чем в 2024 году.

Кроме того, в прошлом году из Латвии было вывезено 149 094 килограмма курительного табака, что на 21,2% больше, чем в 2024 году.

В прошлом году из Латвии также вывезено 20 219 килограммов нагреваемого табака, что на 1,2% меньше, чем в 2024 году.

Большая часть вывезенных табачных изделий была направлена в другие государства — члены Европейского союза: 1,347 миллиарда сигарет, 33,121 миллиона сигар и сигарилл, 52 563 килограмма курительного табака и 20 168 килограммов нагреваемого табака.

Как сообщалось, в 2025 году для потребления в Латвии в целом было передано 1,506 миллиарда сигарет, что на 148,302 миллиона сигарет, или на 9%, меньше, чем в 2024 году.

#Латвия #экспорт #таможня #сигареты #тенденции #потребление #статистика
Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    1-го марта

    Снижается? Ну, ну, так и думайте.

    5
    0

