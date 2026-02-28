Дочерняя компания ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) — ООО "LDz Cargo" — в начале марта этого года повторно предложит на электронных аукционах приобрести два дизельных локомотива, свидетельствует информация на сайте "LDz Cargo", пишет ЛЕТА.

"LDz Cargo" предложит приобрести дизельные локомотивы "2TE10M-3449" и "2TE10U-0218". Начальная цена аукциона каждого локомотива установлена в размере 160 000 евро, шаг аукциона — 100 евро.

На предыдущем аукционе, который состоялся в конце января этого года, начальная цена обоих локомотивов составляла 177 600 евро.

Аукцион пройдет с 5 марта 10:00 до 6 марта 12:00 на электронной платформе аукционов "auctioncargo.ldz.lv".

Как сообщалось, оборот "LDz Cargo" в 2024 году составил 100,365 миллиона евро, что на 25,3% меньше, чем в 2023 году, а прибыль компании сократилась в несколько раз — до 29 219 евро.

В процессе реорганизации в октябре прошлого года к "LDz Cargo" были присоединены дочерние предприятия LDz — ООО "LDz ritošā sastāva serviss" и ООО "LDz loģistika".

В концерн LDz также входят "LatRailNet", осуществляющая установление инфраструктурных сборов и распределение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, и охранное предприятие "LDz apsardze".