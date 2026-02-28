Baltijas balss logotype
В Абу-Даби прерван квалификационный турнир молодежной Евролиги 0 162

Спорт
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Абу-Даби прерван квалификационный турнир молодежной Евролиги
ФОТО: Unsplash

В субботу в Абу-Даби был прерван проходящий там квалификационный турнир молодежной Евролиги с участием нескольких латвийских баскетболистов, пишет ЛЕТА.

В субботу Израиль и США начали атаку на Иран, который в ответ нанес удары по Израилю, а также по армии США в Бахрейне и других странах региона Персидского залива. В ходе ракетного удара Ирана в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби погиб один человек.

С пятницы в Абу-Даби проходил второй в этом сезоне квалификационный турнир молодежной Евролиги. В субботу первый матч третьего тура между "Monaco" и "Aris" из Салоник был прерван и позже возобновлен, однако затем организаторы турнира приняли решение полностью остановить соревнования.

Гунар Гринвалдс в пятницу в первых двух матчах набрал десять и девять очков, помогая команде U-18 мадридского "Real" одержать победы, а Эмил Стецкис набрал четыре очка в победе каунасского "Žalgiris". В академии "Dubai" выступает Густав Вилцанс, однако в этом турнире он на площадку не выходил.

#Иран #США #Израиль #спорт #баскетбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео